West Ham hrozí gigantům, okouzlil i Linekera. Součka je snadné přehlédnout

Zázrak jedné sezony? West Ham dává pochybovačům stále pádnější odpovědi a fotbalový svět si začíná uvědomovat, že se absolutní anglická fotbalová elita rozrůstá o nového člena. Tým manažera Davida Moyese prohání giganty i v aktuálním ročníku Premier League.

Pět vítězných soutěžních duelů v řadě, během nich jediný inkasovaný gól. Čtvrté místo v lize, stejný bodový zisk jako loňský šampion Manchester City a nadšené ohlasy z tábora těch nejrenomovanějších komentátorů ostrovního fotbalu.

West Ham je opět v kurzu, nadšené ohlasy po nedělní jasné výhře 4:1 na hřišti Aston Villy zaplnily anglický mediální prostor.

"Stali se excelentním týmem. Jsou skvělí ve všech částech hřiště a David Moyes si zaslouží obrovský kredit za to, do jaké pozice je dostal," píše na Twitter Gary Lineker.

"Nenapadá mě jediný důvod, proč by letos nemohli skončit v elitní čtyřce," přidává se Emile Heskey, někdejší útočník Liverpoolu. "Je fér říct, že vypadají fantasticky. Moyes je neskutečně oživil."

I Heskey si všiml, že se Kladiváři skvěle vyrovnávají s náročným programem a pro ně novou rolí: účastí ve více soutěžích najednou. Moyes zůstává konzervativní v určování základní sestavy, chytře ale rozšířil kádr a v Evropské lize či ligovém poháru nechává některé opory odpočívat. Výjimkou potvrzující pravidlo je přitom Tomáš Souček, o jehož nezbytnosti bude řeč níže.

"Klíčová věc je ta, že když udělá změny, pořád jim zůstává stejná struktura. To je něco, co pravidelně říkáme třeba o Manchesteru City. Zůstává tam fundamentální základ a filosofie. West Ham to má podobně a už kvůli tomu je třeba před Moyesem smeknout," přirovnává Heskey.

Podívejte se na důležité momenty zápasu Aston Villa - West Ham:

⭐️⭐️⭐️⭐️



Highlights from our 4-1 win at Villa Park ⬇️ pic.twitter.com/BUPgYtgHaY — West Ham United (@WestHam) October 31, 2021

V Evropské lize má West Ham po třech zápasech plný bodový zisk. V anglickém ligovém poháru dobyl čtvrtfinále, když vyřadil oba bohaté velkokluby z Manchesteru.

Čeští fotbalisté nicméně momentálně nejsou ve světlech těch nejjasnějších reflektorů.

Vladimír Coufal už sice uzdravil poraněné tříslo, v sestavě ale před ním dostal přednost rozjetý Ben Johnson. Anglický mladík další působivé představení okořenil parádním gólem a potvrdil, že se stává tvrdou konkurencí pro českého reprezentačního beka.

Tomáš Souček zůstává nepostradatelným členem základní sestavy, navzdory tomu, že jeho poslední výkony působí nenápadně.

"Pořád toho odvádí strašnou spoustu mimo hlavní pozornost. Jsou to důležité věci, které je snadné přehlédnout," píše ve svém hodnocení server Claret and Hugh.

"S Declanem Ricem vytvořil silné partnerství a udělal spoustu těžké práce. Má dobrou rozehrávku. Jediné, na co si lze stěžovat, jsou jeho občasná špatná rozhodnutí ve finální třetině hřiště," hodnotí českého středopolaře londýnský večerník Evening Standard.

Web Football.London to vidí podobně. "Opět byl silný ve vzduchu, na obou koncích hřiště. Ve finální fázi se ale nerozhodoval dobře, příliš často volil špatnou variantu."

Moyes nicméně nenechává Součka oddechnout. V pěti posledních utkáních, které West Ham odehrál během pouhých čtrnácti dnů, chyběl Čech jen pár minut v závěru na Evertonu, když utrpěl zranění v obličeji.

Fanoušci pravidelně spekulují o únavě, skotský manažer ale - jak se zdá - bude mít v sestavě raději unaveného Součka než kohokoli jiného. Zvlášť, když Alex Král, plánovaný back-up do středu zálohy, stále není k dispozici.

Zatímco v minulé sezoně Souček častokrát zastínil svého kolegu Rice, letos je to právě anglický reprezentant, kdo si užívá zasloužené ódy na svou adresu.

"Hraje prostě velkolepě a připomínám, že je mu stále jen dvaadvacet let," kroutí hlavou Lineker. Není sám. Ještě před pár měsíci se většina odborníků pozastavovala nad údajnou cenovkou kolem 100 milionů liber. Nyní už zaznívají hlasy o tom, jak může být i tato hranice při případném přestupu Declana Rice výrazně překročena.

S blížícím se zimním přestupním termínem budou spekulace nabývat na síle, fanoušci Hammers ale věří, že Rice zůstane nejméně do léta. Jeho spokojenost je do očí bijící, stejně jako ochota nechat na hřišti všechno ve prospěch Clarets and Blues.

"Náš kolektiv je teď opravdu speciální. Působíme ve výjimečném prostředí. Každé ráno se probouzíme s obrovskou touhou po dalším tréninku. Jsme nadšení," tvrdí mladá anglická superstar.

"Jsme na děleném třetím místě. Lidé se před sezonou hodně ptali, zda to můžeme dokázat znovu. Ukázali jsme, že ano. Ale musíme pokračovat. Tohle musí být náš standard. Nesmíme polevit, pokud chceme být velkým týmem," zdůrazňuje Rice.