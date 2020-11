West Ham - Fulham. Kladiváři se dvěma Čechy jdou do londýnského derby jako favorité

Těžší období mají Hammers za sebou, nyní nastal čas, aby ukázali, že dokáží i něco jiného, než jen skvěle bránit v bloku a spoléhat se na rychlé protiútoky. Nyní hrají doma a čeká je nováček z Fulhamu. West Ham je favoritem utkání, bude muset ale ukázat i daleko větší kreativitu a aktivitu směrem dopředu. Toho si jsou moc dobře vědomi i jeho hráči, potvrzuje to i český záložník Tomáš Souček. Kladivářům však chybí nejlepší střelec Michail Antonio, jeho branky by si měl rozdělit zbytek ofenzivy, probudit by se mohli Haller či Jarmolenko. Velké naděje jsou vkládány také do nové posily Benrahmy.