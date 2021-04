West Ham - Chelsea 0:0. Londýnské kluby bojují o důležité body v boji o Ligu mistrů

Chelsea letos zažívá zvláštní sezonu. Během ní byl odvolán kvůli neuspokojivým výsledkům miláček fanoušků Frank Lampard a příchod Němce Thomase Tuchela se nesetkal úplně s nadšením. Přesto šla Chelsea nahoru, v systému s třemi stopery se jí daří na všech frontách. Minulý týden po výhře nad Manchesterem City postoupili Blues do finále FA Cupu, čeká je semifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid. V lize je to však střídavě oblačno a stále nepanuje na Stamford Bridge úplně optimismus. Poslední dva domácí duely nedopadly dobře. Prohra 2:5 s West Bromwichem spadá do kategorie ostudných, remíza 0:0 s Brightonem do kolonky zbytečných ztrát. Dnešní duel by mohl být klíčový, nesmí si však dovolit prohrát.