Wenger out? Lodivod Arsenalu podle trenéra WBA zůstane i příští rok

před 46 minutami

Kouč West Bromwiche Tony Pulis prozradil, že mu francouzský kolega po sobotním zápase odhalil přání pokračovat v londýnském klubu.

Londýn - Arséne Wenger podle britských médií zůstane trenérem fotbalového Arsenalu, kde mu v létě končí smlouva. Kouč West Bromwiche Tony Pulis navíc prozradil, že mu francouzský kolega po sobotním zápase odhalil přání pokračovat v londýnském klubu.

Wenger je momentálně pod velkým tlakem. Jeho svěřenci, mezi které patří i brankář Petr Čech, znovu vypadli už v osmifinále Ligy mistrů po dvou debaklech 1:5 s Bayernem Mnichov. V anglické lize "Kanonýři" prohráli čtyři z posledních pěti zápasů a propadli se až na šesté místo tabulky. Proti Wengerovi také při zápasech protestuje čím dál víc fanoušků.

Sedmašedesátiletý trenér, který vede Arsenal už od roku 1996, se prý ohledně budoucnosti už rozhodl a svůj úmysl brzy oznámí. Podle médií Wenger přijme nabídku na dvouleté prodloužení kontraktu, což naznačil i Pulis.

"Byl bych překvapený, kdyby odešel, protože mi to řekl," uvedl na tiskové konferenci kouč WBA, jehož tým v sobotu doma porazil Arsenal 3:1. "Podle mě je to nejlepší trenér v historii Arsenalu. Mohou skončit v nejlepší čtyřce a vyhrát Anglický pohár. Myslím, že to není špatné. Ale lidem už dnes respekt nic neříká," doplnil Pulis.

autor: ČTK | před 46 minutami

Související články