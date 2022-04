Ronaldův další výbuch. Vzteklá hvězda rozmlátila telefon autistickému chlapci

Pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově, řekl dnes v pořadu Partie CNN Prima News ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu Deníku N řekla, že po Velikonocích bude jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem a chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR. Podle Jurečky debata kabinetu na toto téma ještě ani nezačala.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, na jejímž základě Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu. Jurečka dnes řekl, že téma bude jen jednou z věcí, o kterých by mohla Černochová v USA mluvit, primárně se na cestu chystá kvůli jiným záležitostem.

O tématu podle Jurečky ještě nejednala vláda. "Budeme o tom diskutovat, ani to není o tom, že by vláda rozhodla. Musí to být na základě široké diskuse a konsensu," řekl. O základnách je připravený diskutovat, podstatné budou konkrétní podmínky. "Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily. Ale předbíháme, vůbec jsme se o tom ještě nezačali bavit," dodal.