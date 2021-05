Vysvětlete mi pravidlo o hraní rukou, žádá naštvaný Zidane po divokém zásahu VAR

Trenéra fotbalistů Realu Madrid Zinédina Zidana naštvaly výroky rozhodčího v nedělním utkání 35. kola španělské ligy se Sevillou. Zatímco "Bílý balet" po ruce obránce Diega Carlose penaltu nekopal, andaluský celek po stejné situaci ano. Real nakonec v nastaveném čase vybojoval remízu 2:2, nevyužil však možnost jít do čela La Ligy.

Sevillu poslal do vedení ve 22. minutě Fernando. V 52. minutě zahrál Carlos v šestnáctce rukou, kterou měl u těla. Sudí Juan Martínez Munuera ale na protesty madridských hráčů nereagoval. Domácí srovnali zásluhou Marca Alonsa, jenže v 74. minutě Éder Militao ve výskoku nešťastně zasáhl ve vápně míč nataženou rukou.

Po následném protiútoku hostující brankář Jasín Bunú srazil ve vápně Karima Benzemu. Rozhodčí se však vrátil k Militaově ruce a po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro Sevillu. Ten proměnil Ivan Rakitič. Bod zachránil Realu ve čtvrté minutě nastavení Eden Hazard.

Guess which one was a handball ? 🤡 pic.twitter.com/wmk9dxT704 — Gina (@Serginaoo) May 9, 2021

"Vůbec tomu nerozumím. Když po Militaově ruce následuje penalta, musí to tak být i na straně Sevilly. To, co mi rozhodčí řekl, mě nepřesvědčilo, ale tak to je. Rozhoduje on. Jsem trochu naštvaný, protože potřebuji vysvětlit pravidlo o hraní rukou. Tak to ale je, nic nezměníme," citoval klubový web Zidana.

"Věřím fotbalu i rozhodčím. Nikdy jsem nezasahoval do jejich práce a ani nezačnu. V utkání se ve dvou situacích hrálo rukou a jedna z nich byla odpískaná v neprospěch Realu. Taková je pravda," prohlásil francouzský kouč.

Souhlasil s ním i ředitel klubu Emilio Butragueňo. "V těchto situacích nemáme moc štěstí. Už jsme jich v této sezoně několik zažili a znovu rozhodnutí dopadlo v náš neprospěch. Jednoznačně šlo o klíčové rozhodnutí v utkání, protože buď jsme mohli kopat penaltu my, nebo Sevilla. Dělá nám to starosti, protože se vyskytlo několik takových situací, které by teoreticky měly být v náš prospěch, ale výsledek byl opačný. Znepokojuje nás to," uvedl někdejší útočník Realu a španělské reprezentace.

S výkonem proti Seville byl Zidane spokojený. "Máme z něj radost. Měli jsme měli pomalý začátek, ale druhý poločas byl velkolepý. Výsledek mě štve, protože jsme si zasloužili víc. Hráči odevzdali na hřišti všechno a zasloužili si vyhrát," konstatoval mistr světa i Evropy.

Obhájce Real na vedoucího městského rivala Atlético ztrácí tři kola před koncem dva body. "Titul teď nemáme ve vlastních rukách, ale budeme bojovat až do konce," uvedl Zidane.