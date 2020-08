Ani Chelsea, ani United, megapřestup se nekoná. Sancho nakonec zůstává v Dortmundu

Fotbalový útočník Jadon Sancho bude i nadále působit v Dortmundu, s nímž prodloužil smlouvu do roku 2023. Novinářům to řekl sportovní ředitel Borussie Michael Zorc. Ukončil tak spekulace, podle nichž měl dvacetiletý anglický reprezentant přestoupit do Manchesteru United.

"Jadon bude hrát za BVB i v příští sezoně. Rozhodnutí je konečné. Přizpůsobili jsme Jadonův plat jeho výkonnostnímu rozvoji, který od loňského léta udělal," citoval web Dortmundu Zorca. Borussia údajně za mladou hvězdu požadovala po United 120 milionů eur (3,1 miliardy korun). Už dříve kolem anglického mladíka kroužil jeho mateřský klub Manchester City a mezi předními zájemci byla i londýnská Chelsea. Spekulace ohledně jeho přesunu z Vestfálska směrem do Anglie zesílily o víkendu, který Sancho trávil v Londýně. Dnes se ale připojil k týmu BVB a odcestoval na soustředění do Švýcarska. Cílem Dortmundu je udržet křídelníka alespoň do Eura 2021. Podle anglických médií mu nová smlouva zaručuje téměř dvojnásobný plat oproti té současné. Sancho přišel do Borussie v létě 2017 z Manchesteru City a už v premiérové sezoně se propracoval do základní sestavy. V uplynulém ročníku zaznamenal ve 32 bundesligových zápasech 17 branek a v základní skupině Ligy mistrů se dvakrát představil i proti pražské Slavii. Pravidelně nastupuje i za výběr Albionu, jemuž pomohl k postupu na mistrovství Evropy, které se kvůli pandemii koronaviru uskuteční příští rok.