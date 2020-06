Luize poslali z Chelsea, aby nás zničil. Výkon jako z hororu, status odpadlíka sílí

Arsenal vstoupil do obnovené Premier League jasnou porážku na hrišti Manchesteru City. Ne, že by fanoušci čekali zázrak, zejména strašidelný výkon stopera Davida Luize je ale přesto klidnými nenechal. Britská média už spekulují o tom, že jde o Brazilcův konec. A mezi fanoušky Gunners se nenajde prakticky nikdo, kdo by toho litoval.

Někdejší hvězda Chelsea a Paris St. Germain, muž s legendárním účesem a neméně proslulou historkou o čekání na první sex až do svatební noci, a jinak bezesporu milý a sympatický chlapík.

Přesto muž, který se stává pro fanoušky Arsenalu stále více a více nepohodlným.

"Dostali jsme se do fáze, kdy je i Mustafi lepší než David Luiz," zní jeden z mnoha víceméně podobných vzkazů na fanouškovských fórech klubu. Jestliže to byl právě německý střední obránce Skhodran Mustafi, kdo dlouhé měsíce sklízel kritické, až posměšné hlasy, nyní je na tom David Luiz ještě mnohem hůř.

Důvěru příznivců si po svém překvapivém příchodu z Chelsea v létě loňského roku kdovíjakou nezískal, po středečním představení na Etihad Stadium však její jakékoli zbytky klesly hluboko pod bod mrazu.

Co se stalo? Kouč Mikel Arteta Luize nezařadil do základní sestavy, přednost dostali právě Mustafi a zimní posila Pablo Mari. Ten se ale už ve 24. minutě zranil a na plac musel brazilský fotbalista, což se ukázalo jako rozhodující moment zápasu.

Luizovi stačilo pětadvacet herních minut na to, aby nenávratně pohřbil veškeré naděje Kanonýrů na vysněný bodový zisk a sám si v šatně pustil sprchu na své kudrnaté kadeře.

První hrubá chyba přišla v nastavení první půle. Playmaker domácích Kevin de Bruyne centroval do vápna, míč letěl přímo na Luize, ten jej ale nepochopitelně pouze lehce tečoval za sebe.

Tam číhal Raheem Sterling, sám před Berndem Lenem nezaváhal a poslal Citizens do vedení.

Pár minut po návratu z poločasové přestávky pak Luiz nezachytil výtečný pohyb rychlonohého Rijada Mahreze, strhnul ho k zemi a sudí neváhal: penalta a navíc (poměrně přísná) červená karta. Bylo rozhodnuto. Pokutový kop proměnil De Bruyne a City v závěru přidali ještě třetí gól.

"Davia Luize poslali z Chelsea, aby zničil Arsenal," přišlo na sociálních sítích hned několik fanoušků s náznakem konspirační teorie, samozřejmě v rámci nadsázky.

Fotbalista, který během koronapauzy oslavil už třiatřicáté narozeniny, si po duelu sypal popel na hlavu.

"Celé je to moje chyba, porážka jde za mnou. Tým si vedl dobře, obzvlášť potom v oslabení. Trenér je úžasný, všichni hráči také. Tohle je moje chyba," kál se.

Smlouva v Arsenalu mu končí na konci měsíce a tak se okamžitě vyrojily spekulace o tom, že bude nešťastný duel zapsán jako ten jeho úplně poslední v červeno-bílých barvách.

"Chci tu zůstat. Trenér to ví. A taky chce, abych zůstal," hovořil smutně. Arteta tuto tezi potvrdil: "David se omlouval už v šatně, je to člověk, který je velice upřímný. A můj názor na něj se nezměnil jen kvůli tomuto nepovedenému výkonu."

Na druhou stranu, britská média přinesla i jiné trenérovo vyjádření. Arteta si podle něj není jistý, zda si Arsenal bude moci dovolit neúměrně nákladného stopera podepsat. V post-covidových časech bude chtít většina klubů šetřit a obzvlášť Arsenal jistě nebude výjimkou.

Luizova situace by se měla vyřešit už do konce tohoto týdne, odborníci na ostrovní fotbal se mezitím shodují na tom, že se Arsenal s Brazilcem co nejrychleji rozloučí

"Podívejte, já do Luize nebudu rýpat. Všechno už bylo řečeno, teď je trhán na kusy na sociálních sítích. Už se nad ním nebudu rozčilovat. Naopak je mi trochu smutno, protože je to zřejmě naposledy, co jsme ho viděli hrát Premier League. Jeho smlouva končí a já si nedokážu představit, že by ji Arsenal obnovil. Arteta už ho do sestavy znovu nezařadí," uvedl pro Sky Sports bývalý bek Liverpoolu a anglické reprezentace Jamie Carragher.

Další expert a bývalý skvělý obránce Micah Richards souhlasil. "Člověk ho musí respektovat, podívejte se, kolik vyhrál trofejí. Ale teď je opravdu smutné jeho chyby sledovat."

Luiz už v letošní sezoně zavinil čtyři penalty, které ve všech případech zásadně přispěly k porážkám Arsenalu. Ten je v tabulce Premier League na devátém místě, na pátý Manchester United ztrácí pět bodů. Další duel odehrají Gunners v sobotu na hřišti Brightonu.