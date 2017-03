Vydra v Anglii ukončil pětiměsíční čekání na gól. Derby pomohl k domácí remíze 1:1 s Prestonem

před 1 hodinou

Český fotbalový reprezentant Matěj Vydra se poprvé od října zapsal mezi střelce v druhé anglické lize. Derby pomohl k domácí remíze 1:1 s Prestonem svou třetí trefou v sezoně. Reprezentační útočník se v létě stal nejdražší posilou Derby v historii klubu, jenže zatím se mu střelecky příliš nedařilo. Po slibném rozjezdu čekal na gól pět měsíců. Dočkal se až dnes, když v 50. minutě poslal Derby do vedení. Už se zdálo, že to jeho týmu přinese tři body, ale hosté ve čtvrté minutě nastavení vyrovnali. Derby na desátém místě tabulky ztrácí deset bodů na příčky pro play off o postup.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články