Vydra se trefil po pěti měsících. V Derby chce naplnit roli nejdražší posily v historii

Český reprezentační útočník Matěj Vydra se gólově prosadil po pětiměsíčním čekání a přispěl Derby ve druhé anglické lize k remíze s Prestonem.

Derby - Fotbalista Matěj Vydra si oddychl, že v úterý zlomil pětiměsíční čekání na vstřelený gól. Útočník anglického druholigového Derby přispěl k remíze 1:1 s Prestonem a věří, že ho branka nakopne do dalších zápasů, aby konečně začal naplňovat roli nejdražší posily v historii klubu. K tomu, že ožil, mu pomohla i změna pozice.

"Jsem tak šťastný, že jsem konečně dal gól. V první půli jsem měl dvě šance a nedal je. V kabině o přestávce jsem si říkal, co špatného se to se mnou děje. Ale druhá půle mi pomůže," řekl Vydra po klubový web.

"Pět měsíců jsem bojoval o to, abych dal gól. Teď se mi to povedlo, ale musím v tom pokračovat. Jsem útočník a podle gólů jsem hodnocený. Musím se zlepšovat," doplnil čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace.

Proti Prestonu se prosadil nekompromisní ranou zblízka v 50. minutě, na výhru to ale nestačilo. Soupeř ve čtvrté minutě nastavení srovnal na konečných 1:1.

"Chtěli jsme začít dobře druhou půli a to se povedlo. Bohužel jsme nepřidali druhý gól, což je v téhle soutěži klíčové. Když nezvýšíte, soupeři stále cítí šanci. Přišel poslední nákop a bylo vyrovnáno. Jsme zklamaní," řekl Vydra, jehož tým nevyužil možnost poskočit před Preston a v tabulce je desátý.

Český útočník se stal v létě nejdražší posilou Derby v historii, podle britských médií za něj klub zaplatil deset milionů liber, v dosavadním průběhu sezony ale vysoká očekávání příliš neplnil. Na přelomu září a října dal sice dva góly, ale postupně vypadl ze základní sestavy a vrátil se do ní až v posledních dvou zápasech. V nich si připsal branku a asistenci.

Pomohla mu změna rozestavení, kterou udělal trenér Steve McClaren. Vydra se z pozice hrotového útočníka přesunul na levý kraj zálohy. "Když jsme hráli v rozestavení 4-3-3, bylo pro mě těžké hrát na hrotu. Musím tam bojovat se stopery a to není způsob hry, který mám nejradši. Mluvil jsem s trenérem, že bych mohl hrát podhrota nebo nalevo. On změnil rozestavení a to byla pro mě velká pomoc. Dvakrát za sebou jsem hrál v základu a jsem šťastný za šanci," dodal Vydra.

