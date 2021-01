Drama při cestě na Slovensko. Myslel jsem, že už rodinu nikdy neuvidím, líčil talent

Osmnáctiletý fotbalista Luciano Vera, o kterého se zajímala Chelsea, Lazio Řím či Olympique Lyon, už trénuje s Dunajskou Stredou. Talentovaný Argentinec by se měl stát posilou klubu, cesta za slovenským angažmá ovšem mohla být tou poslední v jeho životě.

Při letu do Frankfurtu totiž zažil Vera perné chvíle, když se v aeroplánu rozezvučely alarmy.

"Nad oceánem jsme se dostali do turbulencí, letadlo začalo padat. Všichni plakali, já jsem se podíval na mobil a přemýšlel jsem, že se ani nemůžu ozvat své rodině. Modlil jsem se k Bohu, aby mi dal ještě jednu šanci," popsal Vera hrůzný zážitek pro argentinský deník El Depor.

Po zdánlivě nekonečných vteřinách dostal pilot svůj stroj přece jen pod kontrolu. "Když jsme dorazili do Frankfurtu, čekaly na nás policie a sanitky. Bůh mi opravdu dal novou příležitost, proto všem říkám, ať si váží své rodiny, protože nikdy nevíte, co se může stát," doplnil odchovanec slavného klubu River Plate.

Hned jak se v německém městě dotkl pevné země, vzal do ruky znovu telefon. "První věc, kterou jsem udělal, když jsem vystoupil z letadla, bylo, že jsem zavolal mamince. Myslel jsem, že už svou rodinu nikdy neuvidím," prozradil mistr Jižní Ameriky do 15 let a účastník světového šampionátu sedmnáctiletých.

Jenže… Ještě ho čekal návazný let na Slovensko. "Nechtěl jsem znovu do vzduchu. Třásl jsem se a do letadla jsem šel s vytřeštěnýma očima," prozradil. "Naštěstí to už byl klidný let," oddechl si.

To nejtěžší už má za sebou, a díky čerstvé zkušenosti tak bere s nadhledem i jiná překvapení, kterých se na Slovensku dočkal. "Poprvé jsem trénoval na sněhu," smál se talentovaný krajní obránce, proti dramatickému letu šlo však vážně o prkotinu.

"A taky mě zarazilo, že se trénuje v poledne a ve čtyři hodiny už je tma. A že spoluhráči večeří už v šest hodin a v osm jdou spát," vysypal další podivuhodné poznatky z nového světa.

Podle specializovaného serveru Transfermarkt.de se Verova hodnota šplhá k 1,3 milionu eur (asi 34 milionů korun), což by z něho dělalo aktuálně nejcennějšího hráče celé slovenské ligy.

Jak se jeden z největších argentinských talentů dostal zrovna na Slovensko? V River Plate totiž marně čekal na profesionální smlouvu, klub mu nechtěl garantovat ani místo v rezervě a měl zůstat v mládežnickém týmu. "Nabídli mi jen kapesné 5000 pesos," prozradil Vera částku zhruba 1200 korun.

Když mu agent sehnal angažmá v Dunajské Stredě, mladý Argentinec kývl. Ale vadí mu, že v jeho vlasti byl jeho případ líčen tak, že z River Plate utekl. "Jsem fanouškem River a to se nikdy nezmění," ujistil rodák z Wandy. "Ale čas běží a já musím myslet na budoucnost," vysvětlil Vera, jenž čeká na administrativní dořešení přestupu na Slovensko.