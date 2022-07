Vodka byla i v týmovém autobusu, tak to v Rusku chodí, vzpomíná bývalá hvězda Realu

Jeho jméno si vybaví nejspíš jen největší fandové Realu Madrid. Fotbalový záložník Royston Drenthe přestoupil v roce 2007 do španělského týmu jako světový supertalent. Svůj potenciál ale nevyužil a po pěti letech se jej Real zbavil. Jeho kroky následně zamířily do ruské Severní Osetie.

Patří do generace Gonzala Hugína, Marcela nebo Sergia Ramose. V Realu potkal ale také Wesleyho Sneijdera nebo Ruuda van Nistelrooye. Přesto není zdaleka tak známý jako jeho spoluhráči.

Drentheho kariéra šla po strmém vzestupu poměrně rychle zase z kopce. Technicky skvěle nadaný křídelník přišel do Madridu po vydařeném MS hráčů do 20 let z Feyenoordu. Na Santiago Bernabeu se ovšem neprosadil a chodil po hostováních.

Nikde se ovšem neprosadil a po definitivním konci v Realu dokonce půl roku nehrál fotbal vůbec. Až na začátku roku 2013 zakotvil v Rusku. Konkrétně v Alanii Vladikavkaz.

Nizozemec se netají tím, že ho do vzdálené země nalákala lukrativní platová nabídka.

V Rusku ovšem rychle procitl.

Zázemí v klubu bylo daleko od jeho představ, stejně jako život ve městě poblíž hranice s Gruzií, které je jen o něco málo větší než Ostrava.

"Nebylo to vůbec ideální místo. Je to totálně zničené město, kde se nemáte jak bavit, i když máte hromadu peněz," řekl Drenthe pro nizozemskou stanici RTV.

Ve Vladikavkazu strávil jen půl roku a rád se poté stěhoval na britské ostrovy do Readingu. Vzpomněl i na tamní kulturní specifika. "Vodka… pili jsme ji často, byla to jedna z našich jistot," svěřil se. "Bylo snadné si na to zvyknout. Měli jsme vodku i v týmovém autobusu, v Rusku to tak chodí," vzpomínal.

Za půl roku v Alanii vstřelil jen tři branky. Nyní hraje ve Španělsku za třetiligový Real Murcia. Před dvěma lety dokonce musel Drenthe vyhlásit osobní bankrot, přestože za svou kariéru vydělal přibližně 3,5 milionu eur (asi 85 milionů korun).