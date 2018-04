Video: Horká neapolská noc. Výhra nad Juventusem spustila mistrovské třeštění

před 1 hodinou

Podívejte se na záběry z Neapole, kde fanoušci v neděli večer bouřlivě vítali své hrdiny, kteří vyhráli šlágr Serie A nad Juventusem 0:1. Čtyři kola před koncem tak "stará dáma" vede Serii A před Neapolí už jen o jediný bod. Už příští víkend přitom hraje na Interu a čeká ji i venkovní duel s AS Řím. Neapol naopak z těžších soupeřů vyzve pouze Fiorentina, se kterou se utká v neděli. Serie A je poslední z velkých evropských soutěží, která ještě nezná svého mistra.

Turín - Přestože fotbalisté Neapole v nedělním šlágru 34. kola italské ligy vyhráli na stadionu Juventusu 1:0 a stáhli náskok turínského lídra na jediný bod, trenér Maurizio Sarri považuje šanci svého týmu na mistrovský titul dál za velmi malou.

Zápas prvních dvou týmů tabulky směřoval k bezbrankové remíze, ale v poslední minutě zařídil hostům cenné vítězství stoper Kalidou Koulibaly razantní hlavičkou po rohovém kopu.

"Udělali jsme svým výjimečným fanouškům radost, ale Juventus zůstává v čele, takže se téměř nic nezměnilo. Stále máme velice malou šanci, že je přeskočíme," řekl Sarri na tiskové konferenci.

Vítězství Neapole, která čeká na italský titul od roku 1990, bral jako zasloužené. "Chtěli jsme tady být iniciativní a donutit Juventus hrát pouze na protiútoky. Dovolili jsme jim jenom něco ze standardních situací, protože byli silnější. Jinak jsme ale zápas kontrolovali, takže naše výhra byla logickým vyústěním," prohlásil devětapadesátiletý kouč.

Před výkopem se postaral o kontroverzi, když ukázal sekci domácích příznivců zdvižený prostředníček. "Odpovídal jsem skupině lidí, která plivala na náš autobus a urážela nás kvůli tomu, že jsme z Neapole," uvedl Sarri.

"Nikdy bych tohle gesto neukázal nikomu jen proto, že je fanouškem Juventusu. Většina z nich jsou skvělí lidé. Jeden z nich byl v našem hotelu a dobře jsme se pobavili a zasmáli," řekl rodák z Neapole.

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri byl zklamaný nejen z výsledku, ale i z úrovně nedělního šlágru. "Byl to strašný zápas z obou stran, téměř žádné šance a střely na branku. Ale měli jsme to dotáhnout do konce, být opatrnější a nedostat takový gól ze standardky. Neapol potřebovala zvítězit, nám stačilo neprohrát," uvedl Allegri.

Podle něj je důležité, že úřadující šampioni mají situaci nadále ve vlastních rukou. "Pořád jsme první a máme výhodu. Zbývají čtyři zápasy - dva doma a dva venku. Uvidíme, co se stane. Myslím, že rozhodující bude příští utkání s Interem Milán," řekl padesátiletý kouč, jehož svěřenci mohou ovládnout Serii A posedmé za sebou.