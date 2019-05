Merci, Jaro. Plašilovi při emotivní rozlučce tleskal celý stadion, došlo i na slzy

před 1 hodinou

Bývalý český reprezentant Jaroslav Plašil prožil emotivní rozlučku s fanoušky Girondins Bordeaux. Sedmatřicetiletý fotbalista, kterému po sezoně končí v klubu smlouva, v sobotním předposledním kole francouzské ligy s Remeší odehrál za Girondins poslední domácí zápas.

Bordeaux se s Plašilem, jenž v klubu strávil téměř deset let, rozloučilo ve velkém stylu. Český záložník nastoupil na hřiště za bouřlivého potlesku špalírem obou týmů a jedinou kaňkou tak byla porážka 0:1. "To se nepovedlo, ale bohužel i takový je fotbal. Nedokázali jsme to otočit, nejde to udělat lusknutím prstů," citovala Plašila francouzská média.

Plašil přiznal, že došlo i na slzy. "V průběhu dne jsem si moc neuvědomoval, že mě čeká poslední zápas. Ale když jsem vyšel ze šatny, dolehlo to na mě. Byli tady úplně všichni - rodiče, přítelkyně, kamarádi. To jsem nečekal," přidal bývalý hráč Hradce Králové, Monaka, Pamplony nebo Catanie.

Poslední zápas v dresu Girondins čeká Plašila v pátek v Caen a velmi pravděpodobně půjde i o jeho vůbec poslední utkání v kariéře. Co bude dělat český reprezentant potom, zatím není jasné. Trenér Bordeaux Paulo Sousa však naznačil, že pokud by Plašil opravdu skončil, je pro něj připravená jiná role v klubu.