Video: Soupeř útočí? Nezájem. Brankář se šel ve druhé německé bundeslize napít a jeho tým inkasoval

před 6 hodinami

Nezvyklé počínání nizozemského gólmana Duisburgu zaujalo i Petra Čecha.

Duisburg - Ani gól inkasovaný po kuriózní chybě brankáře Marka Flekkena nepřipravil fotbalisty Duisburgu o výhru 2:1 nad Ingolstadtem v druhé německé lize. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec se rozhodl během soupeřovy akce napít a Ingolstadt snadno skóroval.

Duisburg vedl, když v 18. minutě od hostujícího týmu přišel dlouhý nákop z vlastní poloviny až do vápna domácích. Jeden ze stoperů se snažil akci přerušit tím, že hlavičkou odvracel ke svému brankáři, aby míč chytil. Jenže Flekken byl k němu zády hluboko v brance a hry si vůbec nevšímal. Šel se totiž napít. Až když míč doběhl Stefan Kutschke a v pohodě zblízka skóroval do prázdné branky, Flekken zjistil, co se vlastně děje.

Podívejte se na kuriózní gól:

Na 2ª divisão alemã, o goleiro resolveu beber água tranquilamente com a bola rolando em Duisburg x Ingolstadt. Deu nisso aí pic.twitter.com/Ewv3YZ00Ap — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) February 24, 2018

Duisburg nakonec přece jen vyhrál, když využil přesilovou hru po vyloučení Almoga Cohena a rozhodl z penalty.

"Těsně předtím jsme dali gól, ale nevšiml jsem si, že ho sudí neuznali. Všichni slavili, zněla oslavná hudba. Tak jsem se otočil a šel se napít. Najednou byl míč u mé branky a byl z toho gól," popsal situaci Flekken pro klubový web.

"Teď se tomu mohu smát, byla to opravdu kuriózní situace. Příště už si ale do branky láhev s pitím dávat nebudu," dodal nizozemský gólman, který na sebe upozornil i před rokem a půl, kdy dal v poslední minutě ligového utkání po standardní situaci gól.

Kuriózní situace si povšiml i český gólman Petr Čech, který Flekkenovo počínání komentoval na twitteru slůvkem "Wow" a udiveným smajlíkem.