Video: Ronaldo simuloval a pak strčil do sudího. Podle Zidana bylo vyloučení kruté

před 21 minutami

Cristiano Ronaldo rozhodl první Clásico sezony, v závěru se ale kvůli simulování poroučel ze hřiště. Podívejte se na video.

Madrid - Real Madrid se odvolá proti vyloučení Cristiana Ronalda v úvodním utkání španělského Superpoháru s Barcelonou. Hvězdný Portugalec rozhodl nedělní zápas výstavním gólem z 80. minuty, ale krátce poté dostal druhou žlutou kartu za simulování a musel ze hřiště.

Ronaldo, který přišel na Nou Campu do hry až v druhé půli, dostal první žlutou kartu po svém gólu na 2:1. Při oslavě branky si totiž svlékl dres a provokativně ho ukázal domácím fanouškům.

Vzápětí jeho pád ve vápně po souboji s Umtitim posoudil sudí jako filmování a dal mu druhou žlutou. To bylo podle trenéra Zinedina Zidana nespravedlivé. "Byl to z naší strany skvělý zápas, ale to vyloučení mě naštvalo," řekl Zidane.

"Možná to nebylo na penaltu, ale červená karta, to je trochu kruté. To už nezměníme, ale pokusíme se, aby mohl nastoupit ve středu," dodal kouč Realu.

Ronalda, který na červenou kartu reagoval zlostným strčením do rozhodčího Ricarda De Burgose, se zastal i kapitán Realu Sergio Ramos. "Myslím, že ztratil rovnováhu, nefilmoval. Měli bychom se zkusit odvolat," řekl.

Právě strčení do rozhodčího by ale mohlo Ronaldovi spíše ještě přitížit, jelikož De Burgos ho zanesl do zápisu o utkání. "Po udělení červené karty mě hráč lehce strčil na znamení nesouhlasu," napsal sudí.

Podle disciplinárního řádu španělské federace může být hráč, který do rozhodčího strčí, chytí ho nebo s ním zatřese, potrestán zákazem startu až na 12 utkání. V roce 2014 dostal trenér Atlética Madrid Diego Simeone osmizápasový trest za to, že právě v Superpoháru poklepal čárovému sudímu na hlavu. Marko Livaja z Las Palmas obdržel za strčení do sudího trest na čtyři zápasy.

Real vyhrál v úvodním duelu na hřišti Barcelony 3:1. Před středeční domácí odvetou tak má velmi slibné vyhlídky na zisk prvního Superpoháru od roku 2012.