Video: Pogba cupitavým rozběhem připomněl Zazu, Bolt za tu dobu uběhne stovku

před 2 hodinami

Paul Pogba se snaží před penaltou rozhodit brankáře pomalým "rozběhem". Proti Evertonu se mu to ale málem nevyplatilo.

Manchester - Na šestadvacet kroků spočítali v BBC rozběh francouzského fotbalisty Paula Pogby z Manchesteru United před pokutovým kopem proti Evertonu. Penaltu v nedělním ligovém utkání brankář Jordan Pickford zlikvidoval, ale míč vyrazil přesně na nohu pětadvacetiletého mistra světa, jenž z dorážky skóroval.

Pogbův cupitavý rozběh připomněl neproměněnou penaltu Itala Simona Zazy ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2016 proti Německu, jež se později dočkala mnoha parodií. Na sociálních sítích změřili, že Pogbovi trvala cesta k míči déle, než by světový rekordman Usain Bolt uběhl 100 metrů.

"Měl jsem štěstí. Nejdůležitější je, že jsem ten gól dal a vyhráli jsme," uvedl po vítězství 2:1 Pogba, jenž je svými dlouhými rozběhy s malými kroky známý. Při pěti penaltách v této sezoně udělal celkem 92 kroků, tedy průměrně přes 18 kroků na jeden pokutový kop. Dvakrát mu jeho penaltu brankáři zlikvidovali.

"Vždycky se snažím gólmana rozhodit. Možná už vědí, jak penalty kopu. Asi bych měl natrénovat něco jiného, abych to změnil," uvedl bývalý nejdražší hráč světa.

Za Pogbu se po nedělním utkání postavil kouč José Mourinho, jenž má přitom se svou hvězdou údajně napjaté vztahy. "Líbí se mi na tom jeho touha, že to chtěl kopat. Nemám rád křehké hráče, kteří se bojí a penaltu odmítnou," řekl portugalský trenér United. "Může to vylepšit? Myslím, že ano. Brankáři nyní jeho rozběh znají, nehýbou se a čekají až do poslední sekundy. Takže by se z toho měl poučit. Ale pro mě je nejdůležitější, že to chce udělat znovu," dodal Mourinho.