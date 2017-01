Video: Nejkomičtější žlutá karta roku? Verratti z PSG si klekl a přihrál brankáři hlavou po zemi

před 13 minutami

Italský záložník Marco Verratti z PSG dostal v zápase proti Nantes velmi neobvyklou žlutou kartu.

Paříž - Záložník Marco Verratti z Paris Saint-Germain dostal v dnešním utkání 21. kola francouzské fotbalové ligy v Nantes neobvyklou žlutou kartu za nesportovní chování. Čtyřiadvacetiletý Ital si ji vysloužil za to, že si bez zjevného důvodu klekl a přihrál svému gólmanovi míč na zemi hlavou.

Verratti was just booked for this!!😂😂😂. pic.twitter.com/p0zHIYbQOY — MEEK (@Timi_off) January 21, 2017

Verratti šel nečekaně na "všechny čtyři" na hranici vlastního pokutového území. Nejbližší soupeř byl od něj zhruba 20 metrů a italský středopolař posunul míč brankáři Kevinu Trappovi. Ten mu ho prakticky hned vrátil, čímž Verrattiho čin vyzněl ještě nesmyslněji.

Rozhodčí Johan Hamel si okamžitě Verrattiho zavolal a udělil mu žlutou kartu, proti čemuž vehementně protestoval nejen Ital, ale i jeho spoluhráči. Po zápase Hamel vystoupil v televizi, aby vysvětlil, proč Verrattiho, jenž je ve francouzské lize znám častými diskuzemi s rozhodčími, napomínal.

"Hráč úmyslně obešel pravidla. A nezáleží na tom, jestli brankář míč chytil, nebo ne," řekl rozhodčí Hamel v televizní stanici Canal Plus. Gólman Trapp totiž mohl po přihrávce hlavou vzít míč do ruky, což by nesměl, pokud by Verratti přihrál nohou. "Hráč byl proto potrestán za nesportovní chování. Vím, že je to trochu neobvyklé, ale mám čisté svědomí. Jsem tu proto, abych hlídal pravidla hry, je to součást mých povinností," uvedl rozhodčí po zápase, který PSG vyhrálo 2:0.

