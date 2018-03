Video: Naštvaní fanoušci Lille útočili na hráče. Klub bude mít kvůli nim uzavřený stadion

před 1 hodinou

Fotbalisté Lille bojují ve francouzské lize o záchranu a jejich fanoušci vyjádřili o víkendu svou nespokojenost tím nejméně vhodným způsobem.

Paříž - Fotbalový klub z Lille má po výtržnostech fanoušků v sobotním utkání francouzské ligy s Montpellierem provizorně uzavřený stadion. Bez diváků bude hrát minimálně do 5. dubna, kdy má disciplinární komise vynést trest.

Po sobotní remíze 1:1 s Montpellierem vtrhli na hřiště naštvaní fanoušci a útočili na hráče sestupem ohroženého týmu. Do chaosu na trávníku se postupně zapojilo několik stovek diváků. Ochranka zabránila tomu, aby se diváci dostali za hráči do tunelu vedoucího do šaten.

Ve čtvrtek státní zastupitelství oznámilo, že deset výtržníků bylo vzato do vazby.

Generální ředitel Lille s uzavřením stadionu nesouhlasí, i když uznává, že šlo o závažný prohřešek. Podle něj jde o dvojitý trest. Lille bude hrát bez diváků nejméně zápas proti Amiens 1. dubna.