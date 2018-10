Video: Bayern nevyhrál čtyři zápasy v řadě, hráči přesto vyrazili na Oktoberfest

před 1 hodinou

Bayern Mnichov v posledních týdnech ztratil svoji suverenitu, s tupláky v ruce se ale jeho hráči jako každý rok objevili na tradičním Oktoberfestu.

Mnichov - Dvě remízy a dvě porážky. Taková je bilance Bayernu Mnichov z posledních čtyř soutěžních zápasů, do kterých německý velkoklub v posledních dvou týdnech nastoupil.

Ani nezvyklé kolísání fotbalového giganta z posledních utkání, které vyvrcholilo sobotní domácí porážkou 0:3 s Borussií Mönchengladbach, ale nezabránilo hráčům a funkcionářům Bayernu, aby v neděli jako obvykle zašli na vyvrcholení letošního Oktoberfestu, tradičního pivního festivalu.

Jak je ale vidno z přiložených záběrů, hráči i nový trenér Niko Kovač si sem přišli především splnit sponzorské povinnosti, neboť pivovar Paulaner, který patří mezi hlavní organizátory slavností, je současně partnerem Bayernu.

"Bývaly roky, kdy jsme sem chodili v lepší pozici a víc jsme si to užili," uznal pro klubovou televizi brankář Manuel Neuer. "Všichni moc dobře víme, v jaké jsme teď vážné situaci a dost jsme to tu dnes rozebírali. Během mezinárodní přestávky si to důkladně zanalyzujeme, abychom zase začali vyhrávat."

A tak si celou akci možná nejvíce užily manželky a přítelkyně spoluhráčů, které se oblékly do tradičních bavorských "dirndlů", tedy místních krojů, a ochotně pózovaly fotografům. Podívejte se na přiložené video.