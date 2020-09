Veřejné odsouzení a vyhazov. Útočník se kaje po orgiích s thajskými prostitutkami

jšk

Měl našlápnuto na zajímavou kariéru. Zahrál si za anglickou reprezentační osmnáctku, v kádru Leicesteru se dral ke své šanci v profesionálním fotbale. Stačilo jedno hloupé video a z nadějného útočníka Toma Hoppera se stal vyvrhel, o kterého už Lišky nestály.

Sexuální skandál zacloumal mezinárodním fotbalem v roce 2015. Na internetu se objevilo video obsahující sexuální orgie, které na dovolené v Thajsku pořídila trojice parťáků z Leicesteru: Tom Hopper, Adam Smith a James Pearson. Na natáčení si do svého hotelového pokoje pozvali tři místní prostitutky.

Mladí fotbalisté se následně dostali do lisu veřejného pohoršení. Nejen kvůli nevhodnému a vulgárnímu chování, ale také proto, že si ze svých společnic dělali legraci kvůli jejich asijskému vzhledu. Netrvalo dlouho a Leicester své tři talentované fotbalisty vykopl.

Hopper musel v jednadvaceti letech začít svou kariéru znovu. V League One, tedy ve třetí nejvyšší soutěži. Odešel do Scunthorpe United, později jako volný hráč přestoupil do Southendu, letos v lednu pak zakotvil v Lincoln City.

Dnes se opět prošlápne po fotbalovém výsluní. Alespoň na pár desítek minut. Třetiligový Lincoln se v Ligovém poháru utká s Liverpoolem a Hopper se kvůli svému příběhu stal mediálním tahákem zápasu.

"Rychle jsem dospěl. Skandál v Thajsku byl mou první překážkou v kariéře, a hned mi ji málem zničil," prohlásil Hopper v rozhovoru pro britský The Sun.

Přestože od incidentu uběhlo již pět let, důrazný útočník se s ním a s jeho následky stále ještě nevyrovnal. "Jestli si někdo myslí, že je to za mnou, tak se plete. Ale poučil jsem se. Zjistil jsem, že nic není automatické, že je potřeba k životu i k fotbalu přistupovat s pokorou," dodává.

Velkou lekcí pro něj údajně byla jarní koronavirová krize, během níž se fotbalisté Lincolnu zapojili do charitativních projektů. Obvolávali zranitelné členy komunity, kteří byli separovaní ve svých domovech, hovořili s nimi a zjišťovali, zda něco nepotřebují.

"Získal jsem skutečný pohled na život. Dospěl jsem," dušuje se nyní šestadvacetiletý útočník.