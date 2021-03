Vedení Realu slaví každý gól Balea v Tottenhamu. Potřebuje se ho zbavit už v létě

Navrátilec do dresu Tottenhamu Gareth Bale zazářil o víkendu dvěma góly a asistencí při výhře Spurs nad Burnley 4:0. Z gólů jednatřicetiletého Velšana nemají radost jen v Londýně, ale také v Realu Madrid. Zvětšuje se tak šance, že se španělský klub bude moci zbavit Baleovy obří smlouvy.

Bale odešel z Realu v létě na hostování do Tottenhamu. Změně dresu předcházela dlouhá sága, během které se dlouho spekulovalo o motivaci velšského reprezentanta, jeho vztazích v kabině i s trenéry.

V Británii tak vklouzl do dresu londýnského klubu, ze kterého v roce 2013 odešel právě do Madridu. Jenže v hlavním městě Spojeného království se útočníkovi nedařilo, v základní sestavě dlouho chyběl, a to i vlivem zdravotních trablů.

Dosud naskočil jen do devíti zápasů a právě proti Burnley více než zdvojnásobil svůj gólový podíl v letošním ročníku Premier League. Za poslední čtyři soutěžní zápasy pak byl u sedmi gólů. Čtyři vstřelil a tři připravil.

"Tohle je nejlepší Bale, kterého jsme během aktuálního ročníku měli - sebevědomější, v lepší kondici a bez zranění. Jsem za Garetha šťastný, protože má Spurs v srdci a znamená pro něj hodně, když může fanouškům dělat radost," pochvaloval si trenér José Mourinho.

Radost má nejen on a fanoušci Spurs, ale také Real Madrid. Vedení klubu chce v létě přivést z francouzského PSG hvězdného Kyliana Mbappého.

Jenže prostředky Bílého baletu nejsou bezedné, a tak by klubu přišlo náramně vhod, kdyby se dokázal zbavit Baleovy velké smlouvy a navrch jej případně i zpeněžil. Současný kontrakt totiž vyprší až v létě 2022, ročně z něj velšskému forvardovi plyne 13 milionů liber (393 milionů korun) a nyní větší část mzdy platí Tottenham.

V létě ovšem hostování skončí a Madridu by se Balea rád zbavil. Mbappé je totiž v hledáčku klubu dlouho a pokud jej neuloví nyní, může se okno příležitosti zase na dlouho uzavřít. Stejně jako Baleovi končí Mbappému smlouva v roce 2022, a tak jej PSG bude chtít buď prodat, nebo s ním kontrakt prodlouží, což by cenu dvaadvacetiletého rychlíka výrazně zvýšilo.

Už nyní za něj PSG údajně požaduje kolem 200 milionů eur (5,35 miliard korun), k tomu je potřeba připočíst Francouzův astronomický plat 435 tisíc eur (11,4 milionu korun). Každá úspora by se tak Realu hodila.

Dost možná by o Balea mohl stát právě Tottenham, a to i přesto, že se o jeho vztahu s koučem Mourinhem v posledních měsících spekulovalo. "Někdy si lidé rádi vymýšlejí příběhy, říkají a píšou nepravdivé věci. Ale není jediný trenér na světě, který by nenechal hrát Garetha Balea ve výborné formě," řekl trenér přezdívaný The Special One.