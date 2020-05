Snad Slavia nedopadne jako my v Drážďanech, je to na hlavu, říká Hušbauer z karantény

Reprezentační záložník Josef Hušbauer se připravuje na návrat na trávník. Hráči Dynama Drážďany jsou ovšem kvůli pozitivním testům na koronavirus zatím v karanténě.

Zatímco ostatní celky 2. bundesligy už za sebou mají první zápasy po restartu soutěže, Hušbauer a spol. mohli trénovat jen doma. Zítra mohou poprvé trénovat společně, od příští neděle by je mělo čekat devět utkání za necelý měsíc. Paradoxně se do podobné situace může v české lize dostat i Slavia, ze které devětadvacetiletý záložník v Drážďanech hostuje.

Jak vůbec vypadá vaše karanténa?

Každý den máme většinou trénink přes videochat. Jsme připojení online na videoskupinu a vždycky jeden ze dvou našich kondičních trenérů nám předcvičuje, co máme dělat. Je to třeba skákání přes švihadlo, posilování nohou, střed těla. Většinou pak máme ještě odpoledne spinning na kole.

Omezuje vás karanténa v osobním životě?

Můžeme být jen doma a s nikým se nemáme nestýkat, takže je to celkem na hlavu. Jsme takhle bez ničeho zavření čtrnáct dní. Nemáme ani hřiště. Musíme se snažit nějak udržovat.

Jaký to má vliv na náladu v týmu?

Atmosféra není příliš dobrá. Klukům to moc nedodá, takže nálada není úplně optimální. Každý by rád hrál, ale vypadli jsme z toho na čtrnáct dní.

Je těžké se pak naladit na fotbal? Jak v takovou chvíli fungujete?

Bereme to tak, že je to naše práce a jsme placení za to, abychom hráli. Řekli nám, že v pátek nám končí karanténa, ale hned od pondělí jdeme zase do týmové karantény na hotel až do neděle, do dalšího zápasu. To nám na psychiku moc nepomůže, že budeme volní jen v sobotu a v neděli, a pak nás zase zavřou na hotel. Jediná výhoda je, že budeme moci společně zase trénovat.

V sobotu poprvé společně V Dynamu Drážďany měl pozitivní test další hráč. Testy odhalily nákazu také u člověka z těsného okolí jednoho člena realizačního štábu. Nejmenovaný fotbalista, zaměstnanec a jeho "kontaktní osoba I. kategorie" nyní musejí do čtrnáctidenní karantény. V té se přitom už od 9. května kvůli předchozím pozitivním testům nachází celé mužstvo. Mimo tří nově odhalených osob vyšly v klubu ve čtvrté a páté sérii testování všechny výsledky negativní na koronavirus, a to včetně tří dříve nakažených hráčů. Dynamo tak může v sobotu podle plánu začít s týmovým tréninkem.

A pak přijdou zápasy v rychlém sledu…

Naše rozlosování je takové směšné. Máme zápas v podstatě každé tři dny. Nevím, jestli se to dá zvládnout, ale budeme se s tím muset nějak poprat.

Zažil jste evropské poháry. Dá se to srovnat s programem Drážďan ve zbytku sezony?

Je to výrazně intenzivnější než pohárové týdny. To se nedá srovnat. Hrajete v podstatě co tři dny zápasy, navíc jich tam máme z devíti pět venku. Končíme třemi zápasy venku. Jedeme do Bielefeldu, což je spíš na západ, pak na sever do Kielu a končíme na jihu v Sandhausenu. To budeme mít v rozmezí sedmi dnů. To znamená, že nebudeme mít žádnou regeneraci, po zápase hned budeme v autobuse.

Kvůli pozitivním případům se vám několikrát změnil program. První zápas se nakonec přesunul z příští středy na příští neděli. Co s týmem změny provedou?

Posunul se nám zápas s Bielefeldem, protože musíme být v karanténě čtrnáct dní, a pak jako celý tým týden před zápasem na hotelu. To nikdo nezažil za celou kariéru, ale je to zápřah na psychiku. Týmy, které už hrají, tak to tolik neřeší a aspoň budou rozehrané. Nerozehraní půjdeme do velmi důležitých zápasů. Tabulka pro nás je náročná, jde nám o každý bod.

A soupeři navíc budou mít více dní pauzy mezi zápasy.

Určitě je celá soutěž neregulérní. Pokud bychom hráli ve stejný čas stejné zápasy, tak by to možná šlo. Jelikož jsme teď ale čtrnáct dní doma, a pak nám udělali takové rozlosování, tak je to docela podpásovka. Když už, tak mohli sezonu prodloužit aspoň do července. Určitě nebudeme hrát každý zápas v nejsilnější sestavě, trenér to bude muset prostřídat, fyzicky se to nedá zvládnout.

Slavia by mohla za určitých okolností dopadnout podobně, pokud by další testy ukázaly, že v týmu je více pozitivních případů a musela by do karantény. Sledujete situaci tam?

Slavia je na tom podobně jako my, budou čekat na výsledky, taky to není nejpříjemnější být v karanténě, pak máte rovnou hrát. Kluci aspoň nějak trénovali předtím pospolu, takže jim budou chybět jen čtyři dny. S klukama ze Slavie si píšeme pořád. Taky to pro ně není moc příjemné. Teď všichni doufají, že jim vyjdou negativní testy.