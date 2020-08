Valencie kvůli pandemii prodala opory, fanoušci svolávají demonstraci

Valencie prodala konkurenčnímu Villarrealu klíčové záložníky Francise Coquelina a Daniho Pareja. Fanoušci se proti kroku vedení bouří, prezident klubu Anil Murthy tvrdí, že oba fotbalisté přestoupili kvůli složité finanční situaci způsobené koronavirovou pandemií.

Za Francouze Coquelina a Španěla Pareja zaplatil Villarreal údajně celkem 11 milionů eur (288 milionů korun). Fanoušci Valencie, kteří byli už tak nespokojeni s kroky majitele Petera Lima a prezidenta Murthyho, kvůli tomu svolali před stadion Mestalla protestní demonstraci.

Murthy se kritice bránil tvrzením, že vzhledem ke ztrátám způsobeným koronavirovou krizí neměl na výběr. "Kvůli covidu-19 nás čeká komplikovaná sezona. Musíme být zodpovědní a snížit náklady. Na co by byl zbankrotovaný klub?" řekl singapurskému listu Straits Times.

Coquelin přišel do Valencie za 14 milionů eur v roce 2018 po deseti letech v Arsenalu. Parejo klub opouští po devíti letech a rok poté, co ho v roli kapitána dovedl k vítězství ve Španělském poháru, což byla pro Valencii první trofej po 11 letech.

Parejo se loučil v slzách na virtuální tiskové konferenci pomocí aplikace Zoom. Uvedl, že klub ho informoval o tom, že má odejít, zhruba týden před koncem sezony. Valencie, jež v minulých dvou ročnících hrála Ligu mistrů, letos skončila v domácí soutěži až devátá.

"Řekli mi, že nechtějí, abych tu zůstal. Nebyl to vhodný čas ani vhodný způsob, jak mi to říct. Snažil jsem se najít způsob, jak bych tu mohl zůstat, ale nešlo to. Takže odcházím do stabilního klubu, o němž mi všichni vyprávějí skvělé věci," řekl čtyřnásobný španělský reprezentant Parejo.

Villarreal se z pátého místa v domácí soutěži kvalifikoval do Evropské ligy. V červenci tým převzal bývalý trenér Valencie a Arsenalu Unai Emery.