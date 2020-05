V Turecku chtějí hrát od července fotbal s diváky

Útočník Tomáš Filippi bude hrát v příští sezoně opět za Liberec, odkud loni v prosinci odešel do Kontinentální hokejové ligy do Magnitogorsku. S Bílými Tygry má osmadvacetiletý český reprezentant smlouvu do konce dubna příštího roku.

"Tomáš je top útočníkem, který své umění prokázal nejen u nás, ale i v KHL. Jsme rádi, že se vrátil a získáváme v něm lídra naší ofenzivy," uvedl trenér Patrik Augusta v tiskové zprávě.

Filippi získal v roce 2016 s Magnitogorskem Gagarinův pohár a Metallurg ho loni na konci roku z Liberce opět zlákal. V uplynulé sezoně KHL sehrál včetně play off 27 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a přidal sedm asistencí. V extralize dosud odehrál výhradně za Liberec 241 utkání s bilancí 65 gólů a 88 asistencí.

"Jsme rádi, že v rámci české extraligy jsou Bílí Tygři pro Tomáše jedinou volbou. Tomáš je dnes pro náš A tým jednou z vůdčích osobností, které určují jeho kvalitu. Jeho vztahu ke klubu si velmi vážíme," uvedl generální manažer libereckého klubu Ctibor Jech.