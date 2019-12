V Lipsku se znovu našel. Začátek byl krušný, teď ukazuju, co dokážu, hlásí Schick

Fotbalové Lipsko v polovině sezony vede tabulku Bundesligy a Patrik Schick se dostal do střelecké formy. Trenér Julian Nagelsmann mu začal věřit a český útočník se mu odvděčil čtyřmi góly v posledních pěti kolech. Pro Aktuálně.cz bilancuje své dosavadní působení v Německu.

Start působení v Lipsku přitom třiadvacetiletému útočníkovi vůbec nevyšel. Do hry ho nepustilo zranění kotníku, které si v září přivodil. Stihl tak sledovat pouze zápas s Bayernem z lavičky, a pak byl na měsíc ze hry. Nastoupil jen na zápas s Leverkusenem jako střídající hráč, aby si zase poranil kotník v reprezentačním zápase proti Severnímu Irsku.

Pro odchovance Sparty to znamenalo další měsíc bez fotbalu. Od přestupu do týmu Rotten Bullen na začátku září stihl za klub do půlky listopadu odehrát jen 28 minut soutěžního zápasu. "Na začátku to zrovna snadné nebylo, trápila mě zranění. Bylo to kvůli tomu fakt krušné," říká o svém podzimu v týmu lídra Bundesligy Schick.

Jistý půl rok v Lipsku. A dál?

Za půl roku vyprší Schickovi hostování z AS Řím, po kterém Lipsko bude moct uplatnit opci. Ta podle webu AS závisí i na tom, jestli se německému klubu podaří postoupit do Ligy mistrů. To se jeví vzhledem k jeho pozici v tabulce zatím jako velmi pravděpodobná možnost.

Pak by německá strana zaplatila 29 milionů eur (asi 738 milionů korun) a Schick by zůstal v Sasku natrvalo. "Myslím, že moje poslední góly dokazují, jak můžu být týmu platný. Teď, když jsem stoprocentně zdravý, je to čím dál lepší. Konečně ukazuju, co dokážu," těší Schicka.

Po druhém zranění kotníku nejdřív nakoukl na čtvrt hodiny do ligového zápasu proti Kolínu, střídal i proti Benfice v Lize mistrů, ale zlomem bylo utkání na konci listopadu. Trenér Nagelsmann ho poprvé postavil do základní sestavy. Timo Werner pronikl po křídle do šestnáctky, Schick brilantně zpracoval přihrávku, obtočil se kolem obránce a přeloboval gólmana. Po dvou minutách na hřišti rozvlnil síť Paderbornu.

V AS stagnoval, poslední roky jeho kariéru brzdila i častá zranění. Právě proto může být hodně povedený závěr podzimu v Lipsku pro Schickovu dráhu tak určující. Chladnokrevnost v šestnáctce jej nezradila. Čtyři góly z pěti zápasů hovoří za vše.

"Největší tlak si na sebe vytvářím sám a je jedno, jestli jsem v Římě, nebo Lipsku. Sebevědomí mi teď s každou odehranou minutou roste. A taky s každým gólem," prozrazuje český střelec. V základní sestavě nastoupil ve všech dalších zápasech, s výjimkou utkání v Dortmundu. Tam ale jako střídající hráč vstřelil gól na 3:3 a zajistil Lipsku v souboji s přímým konkurentem v boji o titul bod.

Lipsko může sesadit Bayern

"Určitě chceme být mezi týmy, které budou bojovat o titul," připouští Schick, že myšlenky týmu se vztahují i k mistrovskému titulu. Lipsko v půlce sezony vede tabulku a Mnichov by sesadilo z trůnu po sedmi letech nepřetržité nadvlády. "Ale titul chětjí i Bayern, Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen či Schalke," uvědomuje si.

V útoku spolupracuje nejčastěji s Timem Wenerem, který se přetahuje s Robertem Lewandowským z Bayernu o titul nejlepšího střelce ligy. Na hřišti s Wernerem hrají nejčastěji Schick, nebo Poulsen, na jehož úkor poslední zápasy český útočník nastupoval.

"Oba jsou to skvělí hráči, ale celý tým je skvělý. Jsem moc rád, že jsem do mužstva i klubu rychle zapadl," těší Schicka. Ten spolupracuje s jedním z nejprogresivnějších trenérů současnosti. Julianu Nagelsmannovi je teprve dvaatřicet let a v německé nejvyšší soutěži trénuje už čtvrtou sezonu.

Jeho věk s sebou nese určitá specifika i pro kabinu, někteří hráči jsou dokonce starší než trenér. "Je sice mladý, ale díky tomu mnohem víc žije s týmem, dělá vtípky a tak podobně. Má ale svoji jasnou vizi a dokáže vidět drobné detaily, díky kterým je každý hráč, ale i celý tým lepší," pochvaluje si Schick trenéra, který proslul využíváním moderních technologií ve fotbale.

V polovině sezony je Lipsko první s náskokem dvou bodů na Borussii Mönchengladbach a ještě větším na Bayern, Dortmund a Schalke. Na kontě má jen dvě porážky a s žádným s nejbližších pronásledovatelů neprohrálo. A zdá se, že Patrik Schick naskočil na vítěznou vlnu ideálně.

Ve městě Goetheho a dalších německých umělců se rychle zabydlel a nestěžuje si ani na vztahy v kabině. "V Itálii i Lipsku jsem si zvykl rychle, nemám s tím problém. Navíc si myslím, že je dobré poznávat i jiné kultury a německá i italská jsou velice zajímavé. Samozřejmě je výhoda i to, že mám blíž domů. Když mi to rozpis dovolí, jedu do Čech. Třeba jako teď na Vánoce," přibližuje.

Pohltila ho i atmosféra v Bundeslize. "Je to lepší, než jsem čekal. Stadiony jsou všude plné, fanoušci fotbalem žijí a jsou velice hluční. A ti naši jsou prostě úžasní, povzbuzují nás za všech okolností. Na jiných stadionech bučí a pokřikují na hráče, ale tady v Lipsku jsou všichni pozitivní, dokonce soupeřům hrajeme i jejich vlastní klubové hymny. A bez ohledu na tradici je vášeň našich fandů docela působivá," vyjmenovává.