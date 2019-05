14. 5. 2019 22:58

Hvězdný francouzský fotbalový útočník Antoine Griezmann opustí po sezoně madridské Atlético. Osmadvacetiletý mistr světa o tom nejprve informoval klubové vedení, spoluhráče a trenéra Diega Simeoneho, pak své rozhodnutí zveřejnil na sociálních sítích. "Bylo to neuvěřitelných pět let s řadou fantastických momentů," řekl Griezmann ve videovzkazu fanouškům na klubovém twitteru. "Nastal čas poznat nové věci, čelit novým výzvám," dodal. Griezmann přišel do Atlética v roce 2014 ze San Sebastianu a v madridském klubu měl smlouvu až do roku 2023. Odehrál za něj 175 ligových zápasů a vstřelil 94 gólů, vloni s ním vyhrál Evropskou ligu i Superpohár UEFA. V reprezentaci má na kontě 69 startů a 28 bran

autor: ČTK | 14. 5. 2019 22:58