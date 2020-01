United se přetahuje s Mourinhem o útočníka, do přestupové hry se vložil i superagent

Norský trenér Ole Gunnar Solskjaer zažil v novém roce jen dvě výhry z pěti kol. Manchester United se zatím zuby nehty drží pátého místa a současné problémy by měly překrýt příchody dvou posil.

Prohra s předposledním Watfordem, fiasko v poháru proti Manchesteru City. United se topí v problémech a nic na tom nezměnil ani rok 2020. Solskjaer je odhodlaný změnit špatnou situaci lednovými posilami, zároveň fanoušky ale dopředu varoval, aby neměli růžové brýle.

"Máme pořád stejné hráče, pracujeme s tím co máme. K přestupům samozřejmě nemůžu nic říct, ale nečekám moc příchodů ani odchodů," vzkázal.

"Proč by nás měly mrzet poslední porážky? Jasně, že jsme zklamaní, když prohrajeme s rivalem. Profesionální hráč se ale nemůže litovat," okomentoval lednovou krizi United, ve které v lize Red Devils získali jen 7 bodů z 15 možných a vypadli z ligového poháru po porážce od City 1:3.

Solskjaer se v tuto chvíli může upínat právě k přestupům.

Vliv na nakupování dlouhodobě nejbohatšího klubu v Anglii má ovšem jeho pozice. Na podzim se několikrát spekulovalo o odvolání norského trenéra, a tak se nedá očekávat, že by v United dokázal vyjednat nákup nějaké drahé posily.

Přesto do médií prosákly informace, že v lednu byl na zápase Sportingu Lisabon, kde sledoval pětadvacetiletého portugalského útočníka Bruna Fernandese. "Je úplně jedno kde a kdy jsem byl. Fernandes je hráč jiného klubu. Nemůžu o tom mluvit," odmítl Solskjaer jakoukoli diskuzi na téma přestupu.

United se už o portugalského útočníka zajímal v létě a vzhledem ke stavu ofenzivy týmu po odchodu Romelua Lukaka by jeho příchod dával smysl. Jenže pokud se Solskjaer o služby odchovance Boavisty skutečně uchází, není sám.

Fernandese už britská média spojovala na začátku ledna s Tottenhamem a José Mourinhem. Při zranění Harryho Kanea by se Spurs další útočník hodil a Mourinho o svého krajana údajně hodně stojí. Zimní přestupovou prioritou Manchesteru byl navíc Erling Haaland, který nakonec podepsal smlouvu v Dortmundu.

Ve hře jsou ale i další jména. Při zranění Paula Pogby a Scotta McTominaye hledá Solskjaerův tým také záložníka. Často se skloňuje jméno Emreho Cana, který dříve působil v Liverpoolu a po přestupu do Juventusu se mu nedaří, jenže záložník není o transferu přesvědčený, nerad by si pohněval fanoušky z Anfieldu přestupem do týmu rivala.

Může se tak snadno stát, že lednovou krizi United bude muset Solskjaer zvládnout s kádrem, který má právě k dispozici. Při zranění dvou důležitých záložníků Pogby a McTominaye ovšem bude mít úkol ztížený. A to se do hry ještě vložil agent největších hvězd současnosti Mino Raiola, který nemá s klubem úplně dobré vztahy a byl to jeden z důvodů, proč útočník Haaland nakonec zakotvil v Dortmundu.

Raiola krouží kolem útočníka Marcuse Rashforda a jednal s jeho agenty o možné spolupráci. Jeho klienty jsou z týmu United Jesse Lingard a Paul Pogba, u obou se spekuluje o jejich touze odejít z klubu. Devils tak mají obavy, aby jim neuprchla další hvězda.