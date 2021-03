Unikát Souček. Rice ho překřtil na Brazilce, řeší se i nominace na Zlatý míč

Výkon a hattrick Tomáše Součka v utkání národního týmu v Estonsku nadchl jeho spoluhráče z West Hamu i fanoušky východolondýnského klubu. V prestižním bodování serveru WhoScored.com získal český záložník vzácně vídanou maximální možnou hodnotu, speciální algoritmus mu z desítky neubral ani jedinou setinu.

Šestadvacetiletý reprezentační středopolař byl fotbalistou s nejvyšším ratingem celého středečního kvalifikačního večera.

"Je to oficiální, hvězda West Hamu Tomáš Souček je nejlépe hodnoceným hráčem světa," napsal nadneseně kladivářský fanouškovský server Hammers News do titulku.

Prakticky ihned po zápase se tak potvrdilo, že se historie nebude ptát na to, v jak oslabeném složení museli do duelu vyběhnout "domácí" Estonci.

Těm na poslední chvíli kvůli kontaktu s nakaženým vypadla z původní nominace více než polovina hráčů. Přestože dali na neutrální půdě v polském Lublinu první branku, na Čechy vůbec nestačili a nakonec prohráli ještě relativně milosrdným rozdílem 2:6.

Souček dal tři branky, každou jinou.

Nejprve se prosadil typickou hlavičkou po rohovém kopu, poté pálil pravačkou přesně k tyči zpoza pokutového území a hattrick během pouhých šestnáct minut uzavřel levačkou, kterou uklidil do prázdné branky nezištnou nabídku od Pavla Kadeřábka.

"Byl to perfektní hattrick od hrdiny West Hamu," rozplývali se britští fanoušci a znovu poctili Čecha přezdívkou "Super Tom".

Ještě o něco vynalézavější byl kapitán Hammers Declan Rice. Ten na Instagramu pod Součkovým příspěvkem zabodoval brazilskou variací na spoluhráčovo příjmení.

Podívejte se na Součkův příspěvek a reakci Rice:

Okamžitě reagovali také další spoluhráči, Jesse Lingard nebo Pablo Fornals.

"Hlavně, aby se z reprezentační pauzy vrátil bez zranění a bez covidu," napsali Hammers News.

Český fotbalista roku se podle nich může v následujících měsících dočkat dalších individuálních ocenění. Měl by být jedním z hlavních adeptů na hlavní cenu v anketě Hammer of the Year.

"A kdo ví, třeba pak může přijít i nominace na Zlatý míč. Dimitri Payet byl nominován v roce 2016, když hrál za West Ham, tak proč ne Super Tom," vyřkli příznivci odvážnou predikci.

Hodnocení na WhoScored.com za středeční duely:

📈 Top rated players yesterday



🇨🇿 Tomas Soucek - 10

🇳🇴 Alexander Sorloth - 9.87

🇨🇿 Patrik Schick - 9.62

🇹🇷 Burak Yilmaz - 9.53

🇳🇴 Kristian Thorstvedt - 9.03

🇲🇪 Stevan Jovetic - 9.01

🇷🇸 Dusan Tadic - 8.92

🇨🇿 Vladimir Darida - 8.79

🇫🇮 Teemu Pukki - 8.70

🇧🇪 Kevin De Bruyne - 8.70 https://t.co/CLLfsilg8i — WhoScored.com (@WhoScored) March 25, 2021

Souček v sobotu večer v pražském Edenu povede národní tým do bitvy s Belgií poprvé v roli kapitána a na ostrovech jsou velmi zvědaví na jeho souboj s hvězdou Manchesteru City Kevinem de Bruynem.

"Myslím, že mají hodně osobností a hrozeb. De Bruyne, Tielemans nebo Lukaku. My se ale budeme soustředit a připravovat na Belgii jako na celý tým. Věřím, že na ně recept najdeme. Věřím, že využijeme naše největší kouzlo, a tím je boj jednoho za druhého," řekl Souček před duelem s týmem, který už od podzimu 2018 vévodí žebříčku reprezentací FIFA.

Vypíchl tak hlavní důvod, proč si ho tolik cení ve West Hamu. Týmovost, ochota vždy dřít pro blaho kolektivu, entusiasmus, nakažlivé nadšení a kvalita. Post nejlepšího střelce týmu z devíti góly už je jen příjemným bonusem.

Po prvním reprezentačním hattricku znovu zesílila obava fanoušků, zda bude v létě v silách West Hamu udržet Součka v kádru. Nabídku podle různých indicií chystá celá řada velkoklubů.

Jisté uklidnění přinesl web Claret and Hugh, jehož autoři patří ve východním Londýně k nejlépe informovaným insiderům.

Vedení West Hamu podle nich nepřipouští možnost letního Součkova odchodu, český fotbalista je navíc v klubu enormně šťastný a zaječí úmysly v nejbližší době rozhodně mít nebude. Smlouvu má do léta 2024.