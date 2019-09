Inter bojuje proti rasismu na tribunách, ale jeho ultras schvalují bučení na Lukakua

Radost i rozčarování prožívá Romelu Lukaku po svém příchodu do Interu Milán. V Serii A se uvedl dvěma góly v prvních dvou kolech a Internazionale vede tabulku, zároveň ale čelil nenávistnému bučení. Belgického reprezentanta navíc nepodpořila část vlastních fanoušků. Jsi v Itálii, takhle to tu chodí, vzkázali mu.

Specifika italského fotbalu pocítil Lukaku naplno už během prvního venkovního utkání. Milán zamířil přes Ligurské a Tyrhénské moře na Sicílii, kde se utkal s místním Cagliari Calcio ve druhém kole Serie A. Místní fanoušci ve chvílích, kdy hrál Lukaku s míčem, bučeli a napodobovali zvuky opic.

Chování příznivců Cagliari po zápase odsoudily oba kluby a Lukaku žádal od zástupců ligy příkrou reakci. "Dámy a pánové, je rok 2019. Místo abychom se posunovali vpřed, je to, jako bychom se vraceli," podivoval se vyhlášený kanonýr.

Jenže čerstvou posilu nepodpořili ani ultras z milánské tribuny Curva Nord. Ve vzkazu Lukakuovi vysvětlují, že podle nich bylo jediných cílem fanoušků soupeře dostat hvězdu Interu pod tlak.

"Mrzí nás, že události z Cagliari bereš jako rasismus. Itálie není jako některé země na severu Evropy, kde je rasismus opravdový problém. Mohlo to vyznít jako rasismus, ale tak to není. V Itálii máme své 'způsoby’, jak 'pomoci našim týmům' tím, že soupeře znervózníme. Nejde o rasismus, ale o to, někoho rozhodit," vzkázali Lukakuovi na Facebooku.

Inter přitom patří v boji proti rasismu mezi kluby, které se snaží neduh ze stadionů vymýtit a postupuje příkladně. Loni odstartoval kampaň BUU. Písmena odkazují k bučení na hráče tmavé pleti, zároveň se jedná o anglickou zkratku Brothers Universaly United, tedy volně přeloženo jednotní bratři.

Jednou z tváří BUU je i viceprezident klubu Javier Zanetti. "S touto kampaní jsme přišli v loňském roce. Chtěli jsme vyslat jasný signál, jasný vzkaz do světa," řekl Zanetti Aktuálně.cz. Součástí projektu jsou propagační videa nebo vzdělávání.

Rasismus je v Itálii dlouhodobý problém, který má syrovější projevy než v jiných předních evropských soutěžích. V loňské sezoně se terčem stal například útočník Juventusu Moise Kean, také jej fanoušci Cagliari přivítali na svém stadionu imitováním opičích zvuků. Podobným problémům čelili i další hráči včetně Kalidoua Koulibaliho, Blaise Matuidiho nebo Sulleyho Muntariho.

"Náš klub vždy zastával a držel linii proti rasismu. Už od samého vzniku to měl jako Internazionale ve své genetické informaci. Boj proti rasismu je jednou z jeho zásadních hodnot. Pro mě je to velmi důležitá hodnota," zdůraznil Zanetti, který kampaň podporuje od samého začátku.

Inter spustil projekt poté, co měl na dva zápasy uzavřený stadion právě po nadávkách od jeho fanoušků vůči neapolskému obránci Koulibalimu. Zanetti hodnotí dosavadní průběh kampaně dobře. "Myslím, že náš jasný vzkaz došel tam, kam měl," komentoval.

Koneckonců vůči rasismu se ve svém vzkazu vymezuje i skupina fanoušků z Curva Nord. "Jsme multietnický spolek a vždy jsme fandili hráčům z jakékoli země. Na druhou stranu i my bučíme na hráče soupeře a budeme to dělat i dál. Ale nejsme rasisté a ani fanoušci Cagliari nejsou," napsali příznivci.

"V Itálii stejně tak, jako podporujeme vlastní tým, tak se snažíme našimi chorály rozhodit soupeře. Ber to tak, že ti fanoušci projevují respekt, bojí se, že dáš jejich týmu gól," pokračoval vzkaz. "Opravdový rasismus vypadá úplně jinak. V naší zemi o tom víme své," dodali ultras Interu.

Postoj Curva Nord je však odlišný od postoje běžných diváků. Skupina je proslulá svými kontroverzními postoji, nedávno na sebe negativně upozornila nálepkami s Anne Frankovou v dresu AS Řím nebo pokusem zakázat ženám vstup do prvních 10 řad v jejich sektoru.