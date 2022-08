UEFA vyšetřuje kvůli porušení finanční fair play dvacítku klubů

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části přílohy k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Konkrétně šlo o volnou živnost "poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy". Podle dřívějšího vyjádření advokátní komory otevírá prostor pro takzvané vinklaření nebo pokoutnictví, tedy neoprávněné poskytování právních služeb. Neúspěšný návrh na zrušení podal ombudsman Stanislav Křeček.

Popis živnosti v příloze vládního nařízení umožňuje například jednat za klienta při řízení obchodní korporace, při zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo při zakládání právnických osob. Podle popisu se živnost nevztahuje na výlučné činnosti notářů, advokátů nebo správců investičních fondů, Ombudsman se však přesto domníval, že se v něčem překrývají.

Na ústavní soudce se Křeček obracel z podnětu advokátní komory s podporou Exekutorské komory a Unie státních zástupců, vláda naopak právní úpravu hájila. Jde prý jen o přenesení evropské směrnice do českého práva a částečnou změnu v klasifikaci živností, nikoliv o nějakou novou živnost, která by zasahovala do činnosti advokátů.