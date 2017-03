Trenér Enrique neprodlouží smlouvu s Barcelonou, po sezoně chce odpočívat

před 1 hodinou

Luis Enrique oznámil po vítězném utkání s Gijónem, že po skončení sezony nebude pokračovat v Barceloně na postu trenéra. V létě to budou tři roky od doby, kdy Enrique nastoupil na lavičku katalánského klubu.

Barcelona - Trenér Luis Enrique po sezoně skončí u fotbalistů mistrovské Barcelony. Šestačtyřicetiletý španělský kouč po dnešním ligovém vítězství 6:1 nad Gijónem oznámil, že s klubem neprodlouží tříletou smlouvu, protože potřebuje odpočinek.

Enrique, který v létě 2014 na lavičce vystřídal Gerarda Martina, zatím získal s Barcelonou osm trofejí. Nejlépe mu vyšla hned premiérová sezona, ve které tým okolo hvězdného Lionela Messiho dovedl k triumfům v Lize mistrů, domácí soutěži i ve Španělském poháru.

V tomto ročníku se Katalánci přetahují s Realem Madrid o mistrovský titul a čeká je finále poháru. V LM je ale "Barca" na pokraji vyřazení už v osmifinále po nečekaném úvodním debaklu 0:4 na hřišti Paris. St. Germain.

"Chtěl bych poděkovat klubu za důvěru, kterou mi projevil. Byly to tři nezapomenutelné roky," řekl na tiskové konferenci Enrique. "Bylo to obtížné, ale dobře promyšlené rozhodnutí. Musím si stát za tím, co si myslím," doplnil bývalý reprezentační záložník, který v Barceloně jako hráč strávil dvanáct let a dělal i kapitána.

