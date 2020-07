Jen šílenec by Messiho nechtěl, ale máme jiné plány, popřel Inter spekulace

Trenér fotbalistů Interu Milán Antonio Conte popřel spekulace italských médií, že má jeho klub zájem o barcelonskou hvězdu Lionela Messiho.

"Pro Inter to nepřichází v úvahu z řady důvodů. Na světě asi neexistuje šílenec, který by Messiho nechtěl, ale k nám rozhodně blízko nemá, ani k tomu, co chceme vybudovat," řekl Conte po sobotní ligové výhře 3:0 nad Janovem.

Zálusk na Messiho odmítl i šéf Interu Giuseppe Marotta. "Leo není naším cílem a myslím, že nechce z Barcelony odejít," uvedl.

Šestinásobný držitel Zlatého míč má v Barceloně smlouvu ještě na rok, ale v závěru této sezony byl rozladěný z výkonů katalánského týmu, což vyvolalo dohady o jeho možném odchodu. Třiatřicetiletý argentinský kanonýr strávil na Camp Nou celou dosavadní kariéru.