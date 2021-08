Trapas milionové posily. S kým vlastně podepsal smlouvu? střílí si teď z fotbalisty

Začátek nového angažmá se Maxwelu Cornetovi moc nepodařil. Čerstvá posila fotbalistů Burnley totiž při pózování v novém dresu ukázala na úplně jiný znak, než patří jeho zaměstnavateli...

Za čtyřiadvacetiletého krajního hráče zaplatil tým anglické Premier League francouzskému Olympique Lyon patnáct milionů eur, v přepočtu tedy přes 380 milionů korun.

Jenže když ho představoval fanouškům, dopustil se fotbalista z Pobřeží slonoviny pořádného trapasu. Při obvyklém pózování v novém dresu měl Cornet jako tradičně ukázat na logo svého nového klubu.

Ovšem místo na levou stranu hrudi, kde se nacházel znak Burnley, zamířil jeho prst na druhou stranu - na logo výrobce sportovního oblečení, který dodává klubu vybavení…

Z pomýleného fotbalisty si okamžitě začali na sociálních sítích střílet fanoušci. "PŘELOMOVÁ ZPRÁVA: Maxwell Cornet podepsal pětiletou smlouvu s Umbrem," napsal jeden z příznivců. "Je to oficiální. Maxwel Cornet právě podepsal s FC Umbro United," utahoval si další. "Maxwell Cornet právě ukazuje svou lásku k Burnley," popíchl jiný.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že ani fanoušci neukázali ke Cornetovi příliš respektu, protože jeho křestní jméno psali většinou špatně.

Na Cornetovi teď bude, aby vyznavače The Clarets přesvědčil na hřišti podobně, jako se mu to dařilo v Lyonu. Za francouzský celek nastřílel během sedmi let solidní porci 51 gólů, i když rozloučení se mu - podobně jako nástup v novém klubu - příliš nepovedlo. Při svém posledním startu byl při ligové prohře 0:3 s Angers v 65. minutě vyloučen.