Tragédie na dálnici. Fotbalová hvězda, účastník MS, zemřela ve 33 letech při havárii

We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. 😢



RIP Anele 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn