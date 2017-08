Tottenham udolal oslabený Newcastle a vyhrál 2:0

před 1 hodinou

Téměř celý druhý poločas hráli fotbalisté Newcastlu o deseti a prohráli úvodní kolo Premier League proti Tottenhamu 0:2.

Londýn - Fotbalisté Tottenhamu, obhajující druhé místo v anglické lize, začali sezonu výhrou 2:0 na hřišti nováčka z Newcastlu. Domácí jim navíc cestu za třemi body usnadnili, když hráli téměř celý druhý poločas o deseti bez vyloučeného Jonja Shelveyho.

Záložník Newcastlu v 48. minutě za stavu 0:0 chtěl po faulu zvednout sedícího protihráče Dele Alliho, ten to však odmítl a Shelvey mu místo toho šlápl na kotník. Sudí to posoudil jako úmyslné nesportovní chování a Shelveyho vyloučil. Pro Newcastle to bylo o to bolestnější, že v první půli už musel dvakrát střídat kvůli zranění.

Tottenham přesilovou hru využil zásluhou Alliho a Bena Daviese, kteří zužitkovali asistence Christiana Eriksena. Naopak v zakončení se trápil nejlepší střelec minulé sezony Harry Kane, který smůlu nezlomil ani v závěru, kdy trefil tyč.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

Newcastle - Tottenham 0:2 (61. Alli, 70. Davies),

17:00 Manchester United - West Ham United.