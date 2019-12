Liverpool nadělil druhému Leicesteru čtyři góly, Ancelotti začal výhrou

V Drážďanech po dlouhé nemoci zemřel slavný německý tenorista a dirigent Peter Schreier. Bylo mu 84 let. Podle agentury AFP byl považován za jednoho z nejlepších tenoristů 20. století. Několikrát vystupoval také v Česku, naposledy roku 2005 v Praze. Schreier debutoval koncem 50. let minulého století rolí Prvního vězně v Beethovenově Fideliovi, pak zažil úspěchy v mozartovských rolích. V roce 1963 získal angažmá v berlínské Státní opeře, pravidelně hostoval ve Vídni. Od roku 1967 byl po čtvrtstoletí pravidelným účastníkem Salcburského festivalu. Od 70. let rovněž dirigoval, například Newyorskou či Vídeňskou filharmonii.