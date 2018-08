Kalas si ani letos Premier League nezahraje, míří do Bristolu

před 1 hodinou

Londýn - Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas znovu opustil londýnskou Chelsea a zamířil tentokrát do druholigového anglického Bristolu, kde bude hostovat do konce sezony. Informovala o tom společnost Sport Invest, která pětadvacetiletého obránce zastupuje. Kalas v minulém ročníku hostoval v jiném druholigovém celku Fulhamu, kterému pomohl k postupu do elitní Premier League, a londýnský klub o něj měl zájem. "Bohužel se ale ve finální fázi nedohodl Fulham s Chelsea na výši odstupného, takže jsme museli hledat jiné řešení," uvedl hráčův agent Viktor Kolář. O Kalase podle něj byl zájem i v anglické nejvyšší soutěži. "Jelikož už týmy měly obsazené pozice stoperů, byly ve hře jen kluby, které chtěly Tomáše primárně jako pravého obránce s tím, že by na stoperu jen zaskakoval. Touhle cestou jsme nechtěli jít, Tomáš je stoper, tam je jeho největší síla," vysvětlil Kolář. Před Fulhamem Kalas hostoval ještě v Middlesbrough a prioritou pro něj bylo zůstat v Anglii. Bristol v minulé sezoně obsadil ve druhé lize jedenácté místo, v aktuálním ročníku je po čtyřech odehraných kolech třináctý. Pětadvacetiletý obránce Česká fotbalová reprezentace Tomáš Kalas mění působiště. Z Chelsea Football Club odchází na roční hostování do Bristol City FC. Přejeme hodně štěstí! Zveřejnil(a) Sport Invest dne 23. August 2018 "V okamžiku, kdy bylo jasné, že nepůjde do Premier League, registrovali jsme na něj osm zájemců z Championship. Zvolili jsme variantu Bristol City, protože klub má zdravé ambice a velmi kvalitního trenéra (Leeho Johnsona), kterého dobře známe. Jeho vnímání fotbalu je blízké Tomášovi i nám," vysvětlil Kolář. Kalas je hráčem Chelsea už od sedmnácti let, přestoupil tam z Olomouce v létě 2010. Během osmi let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního týmu a většinou působil po hostováních. Mimo Anglii byl vypůjčen do Arnhemu a Kolína nad Rýnem. Čtrnáctinásobný reprezentant přesto loni s "Blues" prodloužil smlouvu do června 2021.

