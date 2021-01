Tohle není ostuda ani tragédie, prohlásil Zidane poté, co Real vypadl s třetiligistou

Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane vyřazení ve třetím kole Španělského poháru se soupeřem ze třetí ligy za ostudu nepovažuje.

Francouzský kouč po středeční porážce 1:2 po prodloužení s Alcoyanem také prohlásil, že odvolání z funkce se neobává.

Real se sice v prvním poločase ujal vedení, ale hráči Alcoyanu deset minut před koncem vyrovnali. Zidane postupně poslal na hřiště i hvězdy v čele s Karimem Benzemou nebo Edenem Hazardem, ale "Bílému baletu" nepomohlo ani vyloučení domácího Ramóna Lópeze v prodloužení.

Alcoyano i v oslabení dokázalo přidat druhý gól a Real prožil nejhorší vystoupení v poháru od roku 2009, kdy vypadl s třetiligovým Alcorcónem.

"To se ve fotbale občas stává, není to ostuda," citovala agentura Reuters Zidana. "Beru za to plnou odpovědnost, ale nebude z toho dělat tragédii," dodal.

"Hráči do toho dali všechno, měli jsme několik šancí, ale když je neproměníte, tak se může tohle stát. Soupeřův brankář předvedl dva, tři skvělé zákroky a druhý gól nám prostě nebyl souzen. Kdybychom ho dali, tak by zápas vypadal úplně jinak," prohlásil.

Osmačtyřicetiletý Zidane také uvedl, že i když Real vyhrál jen jedno z posledních pěti soutěžních utkání, odvolání se neobává.

Ve španělské lize patří madridskému celku druhé místo se ztrátou čtyř bodů na Atlético Madrid, které však odehrálo o dva zápasy méně.

"Mluví se o tom po každé porážce. Jsem za výsledky odpovědný a co se má stát, to se stane, takže jsem v klidu," řekl Zidane. "Ale nesmíme zapomenout, že až na pár posledních zápasů hrajeme dobře," dodal.