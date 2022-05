Tohle bolelo. Rozzuřená fotbalistka nakopla rozhodčího do citlivých míst

Nepříjemný incident doprovodil utkání nejvyšší ekvádorské ligy fotbalistek. Rozlícená Shirley Caicedová se po závěrečném hvizdu pokusila zasáhnout rozhodčího míčem. Když se jí to nepodařilo, nakopla ho do rozkroku. To už se trefila.

Incident v utkání ekvádorské ligy žen | Video: Youtube.com

Tým Leones del Norte vedl ještě tři minuty před koncem na svém stadionu v Ibaře 1:0. Jenže soupeřky z Ňaňas duel dvěma góly v závěru otočily, a přestože se hrálo šest minut přesčas, domácí Lvice ze severu vyrovnat nestihly. A nenesly to dobře. Naštvaná Caicedová ihned po závěrečném hvizdu vzala míč a z blízkosti ho plnou silou napálila na rozhodčího. Ten se jen tak tak uhnul, devatenáctileté odcházející záložnici však ukázal červenou kartu. Hráčka s vlasy obarvenými na blond a s jedenáctkou na dresu se otočila, vydala se k arbitrovi a nakopla ho mezi nohy. Nutno říct, že muž s píšťalkou přes bolestivý zásah obdivuhodně takřka nehnul brvou…