To je snad špatný vtip. Serie A chce bojovat proti rasismu malbou s opicemi

Sázková společnost Sazka podala k Evropské komisi stížnost kvůli nedovolené veřejné podpoře. Vadí jí, že Sněmovna v listopadu schválila novelu zákona o dani z hazardních her, která zvyšuje sazbu pro loterie z 23 na 35 procent. U ostatních hazardních her ji přitom nechala na stávající úrovni. Sazka to dnes sdělila v tiskové zprávě. "Loterie jako nejméně riziková hazardní hra se tak dostává na úroveň nejvíce společensky nebezpečných automatů (technických her). Přitom ostatní druhy hazardních her, které jsou podle odborníků mnohem návykovější, a dokonce jsou i ziskovější, mají být i nadále daněny sazbou 23 procent. Jde například o kurzové sázky nebo živou hru v kasinu," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Navrhované legislativní opatření podle něj bez opodstatnění staví provozovatele rizikovějších hazardních her do finančně nesrovnatelně výhodnější pozice. Zároveň diskriminuje provozovatele loterií.