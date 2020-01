Tým na to prostě nemá, fanoušci si musí sezonu protrpět, pustila se legenda do United

Přesvědčivou výhrou 4:0 nad Norwichem se fotbalový Manchester United nadechl před soubojem s lídrem tabulky z Liverpoolu. Souboj odvěkých rivalů ovšem skončil porážkou 0:2. Bývalého anglického reprezentanta Alana Shearera to nepřekvapilo. Vedení United ostře zkritizoval.

Manchester v zápase nedokázal vzdorovat suverénnímu soupeři a po gólech Virgila van Dijka a Mohameda Salaha Liverpoolu podlehl. Na čtvrtou pozici v tabulce zajišťující Ligu mistrů aktuálně ztrácí pět bodů. Manko na čtvrté místo podle Shearera není hlavním problémem.

"United chybí kvalita na to, aby se dostali do Ligy mistrů. Pokud tam chtějí, musí v zimě někoho koupit," myslí si bývalý útočník anglické reprezentace. Liverpool vyhrál bez větších potíží a znovu poukázal na nedostatky týmu Oleho Gunnara Solskjaera.

"Není to věc jednoho nákupu, nic co by šlo vyřešit hned. Chce to zlepšovat kvalitu v každém následujícím přestupovém okně, je to běh na dlouhou trať," dodává Shearer. Podle něj udělal Manchester United největší chybu v létě, kdy nechal odejít snajpra Romelua Lukakua a nepřivedl za něj adekvátní náhradu. V útoku tak zůstali mladíci Marcus Rashford (22) a Mason Greenwood (18), které doplňuje jen o trochu starší Anthony Martial (24).

"Říkal jsem to hned a pořád si to myslím. Nechat odejít Lukakua a nikým ho nenahradit byla obrovská chyba. Rashford je teď zraněný, ale potřebovali někoho přivést do útoku tak jako tak. Jsou teď zoufalí. Kde uprostřed sezony seženete top střelce? Jako jediná možnost se jevil Erling Haaland, ale ten jim utekl," napsal v komentáři Shearer pro The Sun.

"Ten tým teď tu kvalitu nemá a potrvá ji získat. Fanoušci si to prostě budou muset protrpět," věští Shearer. A moc nadějí nevkládá ani do návratu zraněného Marcuse Rashforda. "I kdyby hrál proti Liverpoolu, měli by to Salah a další jen o trošku těžší. Ale přiznejme si, kdyby měli lepší den, ten zápas mohl být do hodiny 5:0," dodal k mnoha šancím Liverpoolu.

Na United se tak ze šestého místa po nedělní porážce dotáhl Wolverhampton a je za "Rudými ďábly" už jen o skóre. Jen o bod méně má nováček Premier League ze Sheffieldu a na dostřel tří bodů jsou i Mourinhovi Spurs.

Liverpool mezitím navýšil své vedení na špici tabulky už na šestnáct bodů, když Manchester City ztratil body právě se zmiňovaným Sheffieldem. "V březnu bude hotovo. Kdo ví, o čem pak budou lidi jako já mluvit," přidal Shearer ironickou poznámku k suverénnímu vedení týmu Jürgena Kloppa.