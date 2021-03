Teď se ukáže, jak jsme dobří, burcuje Souček. Pískat bude nenáviděný Dean

West Ham zahajuje sérii tří zápasů, která bude podle Tomáše Součka klíčová z hlediska pohárových ambicí Hammers. V pondělí večer se na London Stadium představí nebezpečný Leeds působivě vedený obdivovaným koučem Marcelem Bielsou.

Klání proti Leedsu, souboj s druhým Manchesterem United na Old Trafford a další domácí bitva proti nevyzpytatelnému Arsenalu. To je trojboj, který v březnu absolvují svěřenci Davida Moyese.

Souček je přesvědčen, že jde o rozhodující fázi sezony.

"Když tyhle tři obtížné zápasy zvládneme, půjdeme do reprepauzy s velkou sebedůvěrou. Připraví nás to na poslední krok, který bude třeba udělat," tvrdí šestadvacetiletý záložník.

Konkurence nespí. Během minulého týdne, kdy se v Premier League dohrávaly některé odložené zápasy, se Hammers propadli na aktuální sedmou pozici. Pod novým koučem Thomasem Tuchelem začala šlapat Chelsea, ve formě je Everton, nedělní spektakulární koncert Harryho Kanea s Garethem Balem proti Crystal Palace potvrdil, že zpět je i Tottenham. Týmy na čtvrtém až osmém místě jsou namačkané do čtyř bodů.

"Pořád jsme ve skvělé pozici. Teď se ale ukáže, jak dobří opravdu jsme," burcuje Souček.

"Mluvil jsem se spoluhráči, shodli jsme se, že chceme být v takové pozici i na startu reprezentační přestávky. Po ní bude do konce zbývat devět zápasů, přičemž v závěru máme dobrý los," zamýšlí se český fotbalista roku.

Levý obránce Kladivářů Aaron Cresswell se Součkem souhlasí. "Jsou před námi opravdu zásadní zápasy. Když porazíme Leeds, Man United a Arsenal, budeme na tom skvěle. Když do toho dáme všechno, nevidím žádný důvod, proč by se nám to nemohlo povést," říká.

West Hamu se prozatím vyhýbají zranění klíčových hráčů, především nenahraditelná štítová dvojice Rice - Souček nejeví žádné známky opotřebení, navzdory obavám z přetížení, které se během náročné sezony už několikrát objevily. Kladiváři mohli navíc v minulém týdnu odpočívat.

A další dobrá zpráva? Do branky by se dnes měla vrátit týmová jednička Lukasz Fabianski.

Důvody, proč ostrovní odborníci před pondělním duelem poměrně jasně favorizují domácí výběr, se vrství jeden přes druhý. Legendární útočník Tottenhamu a Manchesteru United Dimitar Berbatov obecný dojem z neohroženosti Moyesovců stvrzuje svou jednoznačnou predikcí pro deník Metro.

Na tréninku West Hamu zní čeština:

The work continues as we gear up for Monday night 💪#WHULEE 🔜 pic.twitter.com/Dv6CKhCxDH — West Ham United (@WestHam) March 5, 2021

"Tipuju 4:1 pro West Ham. Jsou překvapením sezony, málokdo čekal, že budou útočit na top čtyřku. Myslím, že budou ve výborné formě i nadále, navíc Leeds hodně otevírá prostory na hřišti a toho West Ham využije," říká Bulhar, dvojnásobný anglický mistr v dresu Rudých ďáblů.

V pondělí se na London Stadium bude psát ještě jedna zajímavá příběhová linie. Tomáš Souček se po měsíci setká s Mikem Deanem.

Rozhodčím, který ho nespravedlivě vyloučil v závěru utkání proti Fulhamu. Asociace pak červenou kartu zrušila, Dean se stal terčem nenávisti i výhrůžek smrti a raději dostal volno. Jeho nynější nasazení na zápas West Hamu fanoušci Kladivářů považují za nešťastné a necitlivé.

"Fanoušci zuří. Ve východním Londýně se Mikem Deanem ve velkém pohrdá. Snad pokaždé, kdy rozhoduje zápas West Hamu, stane se z utkání show Mike Deana," popisuje situaci server Hammers News a přináší čísla, podle nichž dvaapadesátiletý kontroverzní sudí rozhodoval 59 duelů West Hamu a vytáhl během nich šest červených karet.

"Za ta léta udělal spoustu do očí bijících chyb poškozujících West Ham. Teď na něj ale budou spočívat oči celé Anglie. Bude na tenkém ledě a bude odhodlán dát věci do pořádku. To, že rozhoduje náš zápas po tak krátké době od skandálu se Součkem nemusí být nutně špatná věc," píše server ve snaze krotit negativní vášně.

Utkání mezi West Hamem a Leedsem začíná ve 21 hodin středoevropského času, přímým přenosem jej vysílá stanice Premier Sport a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.