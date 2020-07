Tank Souček zboural hvězdy Chelsea. Vynikající, neuvěřitelná šichta, píší v Anglii

Tomáš Souček přispěl výraznou měrou k senzačnímu vítězství West Hamu United v exponovaném londýnském derby s Chelsea. Český záložník odehrál celý duel, dvakrát dostal míč za záda brankáře Kepy Arrizabalagy, odvedl kvantum černé práce a na Britských ostrovech za svůj výkon sklízí obdiv.

Souček byl v horkém středečním večeru na londýnském olympijském stadionu jedním z hlavních hrdinů týmu manažera Davida Moyese.

Nepochybují o tom ani anglická média. Ta vesměs označují výkon pětadvacetiletého středopolaře za vysoce nadprůměrný.

Nejdál ve svém hodnocení zašel web Football.London. Součkovi dal známku 9 a označil ho za nejlepšího hráče týmu společně s křídelníkem Jarrodem Bowenem.

"Jeden gól mu sporně neuznali, při druhém zapůsobil jako věž a po excelentním prvním poločase si ho zasloužil. Po přestávce to od něj bylo to samé, předvedl neuvěřitelnou šichtu, vyhrál spoustu balonů a obecně byl vynikající," napsal web ve svém hodnocení.

Na pozici štítového záložníka po boku mladého kapitána Declana Rice předvedl svůj typicky působivý běžecký výkon, při křídelních akcích se navíc okamžitě sprintem přesouval do vápna, aby mohl využít svých nadstandardních schopností při hlavičkovém zakončení.

Hlavní roli hrál často při obranných standardkách a nepříjemným napadáním po celý zápas narušoval rozehrávku tvořivých hvězd Chelsea.

Ve 13. minutě režíroval Souček úspěšný presink u velkého vápna Blues, míč přiťukl Michaelu Antoniovi a ten měl první velkou šanci do té doby hodně zalezlých Kladivářů.

Po dvaceti minutách hry nejprve nadchl vyhraných soubojem proti N'Golovi Kantému, ale vzápětí se v těžké pozici ve středu pole ukopl. Výpad Tammyho Abrahama pak pomohl zpacifikovat a gestem se omluvil spoluhráčům.

Ve 25. minutě vybojoval míč, precizně ho rozehrál dopředu a o několik vteřin později už byl na malém vápně strážen stoperem Antoniem Rüdigerem, centr letěl těsně nad něj. Za pár minut skluzem odvracel nebezpečný centr Marcose Alonsa ve vlastním pokutovém území.

34. minuta nabídla první klíčový moment.

Po rohu Bowena Souček nadvakrát na malém vápně dorážel míč, který nakonec dostal za Kepu. VAR dlouhé minuty zkoumal postavení ležícího Antonia, jehož hlava se nacházela v decimetrovém ofsajdu. Zapeklitou situaci rozhodčí Atkinson nakonec posoudil tak, že útočník West Hamu brankáři překážel, a branku neuznal.

Moyes byl po utkání rozhořčený. "Štve mě to. Příliš mnoho malých rozhodnutí jde proti nám, není to správné, naštěstí to kluky neovlivnilo," prohlásil. Antonio zase dal na srozuměnou, že "nemá ani trochu rád VAR".

Chelsea šla do vedení po Willianem proměněné penaltě po faulu Issy Diopa na Christiana Pulišiče. Ještě do poločasu ale Hammers vyrovnali a byl u toho znovu Souček.

Před rohem znovu postavil tříčlenný vláček se stopery Diopem a Ogbonnou, jakmile Bowen kopl do míče, odpoutal se od nich, zamířil na zadní tyč, kde vyšplhal po zádech kapitána Chelsea Césara Azpilicuety, a tentokrát už o platnosti jeho premiérového gólu v Premier League nemohlo být pochyb.

Do druhé půle rázem vstoupil úplně jiný, sebevědomější West Ham. Mnohem více držel míč a měl víc ze hry. Souček v tom hrál jednu z důležitých rolí, ale samozřejmě nezapomínal ani na defenzivu.

Nebezpečného Pulišiče v úvodu druhého dějství odzbrojil dokonalým skluzem a pak přihlížel krásné kombinaci spoluhráčů v Riceově režii. Bowen nacentroval na malé vápno, kde se prosadil Antonio.

Chelsea pak pochopitelně zapnula na vyšší rychlost a West Ham uzamkla. V 72. minutě vyrovnal Willian fantasticky namířeným přímým kopem. V samotném závěru ale utekl střídající Ukrajinec Andrej Jarmolenko a přesnou trefou rozhodl.

I v tomhle nejzásadnějším momentu měl neúnavný Souček prsty. Nebo lépe řečeno své centimetry a kilogramy. Podobně jako zboural při své trefě Azpilicuetu, dokázal u vlastního vápna srolovat Kantého.

Založil tak rychlý kontr, který skončil třetím gólem.

West Ham získal důležitou výhru, odpoutal se na tři body od sestupového pásma a Tomáš Souček se přiblížil tomu, aby se jeho hostování v Premier League změnilo v přestup. To se stane, pokud se Kladiváři v elitní anglické soutěži udrží. V neděli je čeká další extrémně důležitý duel na hřišti Newcastlu.

Podívejte se na třetí gól West Hamu v utkání proti Chelsea: