Superstřelec Vardy znovu připomněl Van Nistelrooije, Leicester dál stíhá Liverpool

Leicester porazil v anglické fotbalové lize 4:1 Aston Villu a navýšil náskok před třetím Manchesterem City na šest bodů.

Dva góly dal nejlepší střelec soutěže Jamie Vardy, který se trefil v osmém utkání v řadě, což se mu povedlo podruhé v kariéře. V Premier League předvedl stejný kousek už jen bývalý kanonýr Manchesteru United Ruud van Nistelrooij. Vardy vede tabulku střelců s 16 góly.

Gólem a asistencí přispěl k vítězství "Lišek" druhý útočník Kelechi Iheanacho. Leicester vyhrál osmý ligový zápas v řadě, což je nejdelší série v klubové historii, a dál stíhá suverénní Liverpool. Z druhého místa na něj ztrácí osm bodů.

V souboji dvou nováčků otočil Sheffield dvěma slepenými góly těsně po přestávce zápas v Norwichi, vítěznou trefu na 2:1 zaznamenal střelou z otočky George Baldock. Sheffield je na hřištích soupeřů zatím neporažený.

Obrat předvedl i Newcastle proti Southamptonu. V 87. minutě rozhodl o výhře domácích 2:1 z dorážky stoper Federico Fernández.

Anglická fotbalová liga - 16. kolo:

Aston Villa - Leicester 1:4 (45.+2 Grealish - 20. a 75. Vardy, 41. Iheanacho, 49. Evans), Newcastle - Southampton 2:1 (68. Shelvey, 87. Fernández - 52. Ings), Norwich - Sheffield United 1:2 (27. Tettey - 49. Stevens, 52. Baldock).

1. Liverpool 16 15 1 0 40:14 46 2. Leicester 16 12 2 2 39:10 38 3. Manchester City 16 10 2 4 44:19 32 4. Chelsea 16 9 2 5 31:24 29 5. Manchester United 16 6 6 4 25:19 24 6. Tottenham 16 6 5 5 30:23 23 7. Wolverhampton 15 5 8 2 21:17 23 8. Sheffield United 16 5 7 4 19:16 22 9. Crystal Palace 16 6 4 6 14:18 22 10. Newcastle 16 6 4 6 17:23 22 11. Arsenal 15 4 7 4 21:23 19 12. Brighton 15 5 3 7 18:22 18 13. Burnley 16 5 3 8 21:29 18 14. Everton 16 5 2 9 19:28 17 15. Bournemouth 16 4 4 8 18:24 16 16. West Ham United 15 4 4 7 17:25 16 17. Aston Villa 16 4 3 9 23:28 15 18. Southampton 16 4 3 9 18:35 15 19. Norwich 16 3 2 11 17:34 11 20. Watford 16 1 6 9 9:30 9

Brescia s Matějů vyhrála záchranářský souboj

Po sérii šesti porážek fotbalisté Brescie zvítězili v souboji nejhorších týmů italské ligy na hřišti Spalu Ferrara 1:0 a odpoutali se z posledního místa. Staronový kouč Brescie Eugenio Corini nasadil do základní sestavy českého obránce Aleše Matějů, záložník Jaromír Zmrhal zůstal na lavičce.

Corini se k týmu vrátil po třech zápasech, v nichž ho ve funkci nahradil Fabio Grosso. Ani mistr světa z roku 2006 ale nezastavil výsledkovou krizi, a tak se na lavičku vrátil Corini, kterému se povedlo ukončit devítizápasové čekání nováčka soutěže na vítězství.

Jedinou branku utkání vstřelil v 54. minutě z dorážky Mario Balotelli, pro kterého to byl 50. gól v Serii A. V 74. minutě mohl vyrovnat Andrea Petagna, z pokutového kopu ale brankáře Jesseho Joronena nepřekonal.

Cagliari smazalo dvougólové manko na hřišti Sassuola a po remíze 2:2 natáhlo svou sérii bez ligové prohry na 13 zápasů. V 51. minutě snížil Joao Pedro, a když o čtvrt hodiny později neproměnil penaltu domácí útočník Domenico Berardi, srovnal v 90. minutě střídající Daniele Ragatzu.

Italská fotbalová liga - 15. kolo:

Lecce - FC Janov 2:2 (60. Falco, 70. Tabanelli - 31. Panděv, 45.+5 Criscito z pen.), FC Turín - Fiorentina 2:1 (22. Zaza, 72. Ansaldi - 90.+1 Cáceres), Sassuolo - Cagliari 2:2 (7. Berardi, 36. Djuričič - 51. Joao Pedro, 90. Ragatzu), Spal Ferrara - Brescia 0:1 (54. Balotelli).

1. Inter Milán 15 12 2 1 31:13 38 2. Juventus Turín 15 11 3 1 26:15 36 3. Lazio Řím 15 10 3 2 36:15 33 4. Cagliari 15 8 5 2 31:19 29 5. AS Řím 15 8 5 2 26:15 29 6. Bergamo 15 8 4 3 37:23 28 7. Neapol 15 5 6 4 24:19 21 8. FC Turín 15 6 2 7 18:21 20 9. Parma 14 5 3 6 20:18 18 10. Hellas Verona 15 5 3 7 14:17 18 11. AC Milán 14 5 2 7 13:17 17 12. Boloňa 14 4 4 6 20:23 16 13. Fiorentina 15 4 4 7 19:23 16 14. Sassuolo 14 4 3 7 26:27 15 15. Lecce 15 3 6 6 20:29 15 16. Udine 15 4 3 8 10:24 15 17. Sampdoria Janov 14 3 3 8 12:24 12 18. FC Janov 15 2 5 8 17:30 11 19. Brescia 14 3 1 10 11:26 10 20. Spal Ferrara 15 2 3 10 9:22 9

Veterán Joaquín zařídil Betisu hattrickem výhru

Osmatřicetiletý záložník Betisu Sevilla Joaquín se stal nejstarším střelcem hattricku ve španělské fotbalové lize. V utkání s Bilbaem rozhodl o výhře 3:2, díky níž si jeho tým připsal v soutěži třetí vítězství za sebou.

Joaquín překonal legendárního střelce Alfreda di Stéfana, který nastřílel tři góly v dresu Realu Madrid naposledy v roce 1964, když mu bylo 37 let a 255 dní. Bývalému španělskému reprezentantovi se to dnes povedlo ve věku 38 let a 140 dní.

K rekordnímu zápisu stačilo Joaquínovi úvodních dvacet minut. Všechny góly dal po levé ruce brankáře Unaie Simona - dvakrát stál na konci rychlého brejku a jednou rozvlnil síť přesným obstřelem.

Baskický celek snížil krátce před pauzou, kdy se z pokutového kopu trefil Iňaki Williams. Naději na vyrovnání dal hostům v 75. minutě parádní ranou z dálky Yuri Berchiche, Bilbao už ale první ligovou porážku po pěti duelech neodvrátilo. V tabulce je šesté, Betis se posunul na jedenácté místo.

Španělská fotbalová liga - 16. kolo:

Eibar - Getafe 0:1 (67. Ángel), Betis Sevilla - Bilbao 3:2 (2., 11. a 20. Joaquín - 44. Williams z pen., 75. Berchiche), Valladolid - San Sebastian 0:0.

1. FC Barcelona 15 11 1 3 41:18 34 2. Real Madrid 15 10 4 1 32:11 34 3. FC Sevilla 15 9 3 3 19:14 30 4. San Sebastian 16 8 3 5 26:18 27 5. Getafe 16 7 6 3 24:16 27 6. Bilbao 16 7 5 4 19:12 26 7. Atlético Madrid 16 6 8 2 16:10 26 8. Valencie 16 7 5 4 26:23 26 9. Granada 16 7 3 6 23:20 24 10. Pamplona 15 5 7 3 21:17 22 11. Betis Sevilla 16 6 4 6 22:27 22 12. Levante 16 6 2 8 20:25 20 13. Villarreal 16 5 4 7 28:24 19 14. Valladolid 16 4 7 5 14:18 19 15. Alavés 16 5 3 8 17:23 18 16. Eibar 16 4 3 9 15:28 15 17. Mallorca 16 4 2 10 16:28 14 18. Vigo 15 3 4 8 10:20 13 19. Espaňol Barcelona 16 2 3 11 10:30 9 20. Leganés 15 1 3 11 8:25 6

Německá fotbalová liga - 14. kolo:

Union Berlín - Kolín nad Rýnem 2:0 (33. a 50. Andersson).

1. Mönchengladbach 14 10 1 3 30:16 31 2. Lipsko 14 9 3 2 39:16 30 3. Dortmund 14 7 5 2 33:19 26 4. Schalke 14 7 4 3 25:18 25 5. Freiburg 14 7 4 3 24:17 25 6. Leverkusen 14 7 4 3 22:18 25 7. Bayern Mnichov 14 7 3 4 35:20 24 8. Hoffenheim 14 6 3 5 19:23 21 9. Wolfsburg 14 5 5 4 15:14 20 10. Union Berlín 14 6 1 7 18:19 19 11. Eintracht Frankfurt 14 5 3 6 24:22 18 12. Augsburg 14 4 5 5 20:26 17 13. Mohuč 14 5 0 9 20:34 15 14. Brémy 13 3 5 5 22:28 14 15. Hertha Berlín 14 3 3 8 20:29 12 16. Düsseldorf 14 3 3 8 16:29 12 17. Kolín nad Rýnem 14 2 2 10 12:30 8 18. Paderborn 13 1 2 10 16:32 5

Francouzská fotbalová liga - 17. kolo:

Remeš - St. Etienne 3:1 (11. Oudin, 67. Dia, 90.+2 Doumbia - 59. Hamouma).