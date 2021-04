Superliga je na světě. Dvanáct velkoklubů založilo superbohatou soutěž, hrozí sankce

Dvanáct fotbalových velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie založilo nezávislou superligu s rozpočtem 3,5 miliardy eur. UEFA a FIFA to odsoudily.

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi by spolu mohli soutěžit i v nové Superlize | Foto: Reuters

Soutěže by se měly účastnit Real Madrid, FC Barcelona, Atléico Madrid, Juventus Turín, Inter Milán, AC Milán, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea a Liverpool.

"Doslechli jsme se, že některé anglické, španělské a italské kluby plánují založení uzavřené superligy," uvedla Evropská fotbalová unie (UEFA) již o víkendu, než bylo založení nové soutěže oficiálně oznámeno. "Pokud by se tak stalo, jsme my i FIFA připraveni se bránit všemi dostupnými prostředky," dodala.

"Společně se postavíme proti tomuto cynickému projektu, který je založen výhradně na zájmech několika klubů. Přitom v současnosti svět potřebuje především solidaritu. Fotbal je navíc založen na soutěžení, nic jiného nepřichází v úvahu," uvedla UEFA.

Zopakovala také, že za založení elitní uzavřené ligy budou kluby vyloučeny ze všech domácích i evropských a světových soutěží. Jejich hráči navíc přijdou o možnost nastupovat za reprezentaci.

"Děkujeme klubům v ostatních zemích, zejména ve Francii a Německu, že se k tomu (založení superligy) nepřidaly. Vyzýváme fanoušky, politiky, prostě všechny, co milují fotbal, aby nám pomohli proti tomu bojovat. Sobeckost menšiny musí skončit. Dost je dost," uvedla UEFA.

Počin klubů ostře kritizovala řada osobností. "Jsem znechucen. Kluby z Championship (druhá liga) jsou mrtvé, kluby z League One a League Two jsou mrtvé. Celý systém soutěží, ve kterém se bojovalo 150 let má padnout jen kvůli šesti klubům?" rozčílil se třeba bývalý anglický reprezentant Gary Neville. "Ať si jdou, ale tvrdě je potrestejte. Odečty bodů, obří pokuty, odeberte jim tituly," doplnila někdejší hvězda Manchesteru United.

"Je to čirá chamtivost. Jsou to podvodníci. Majitelé tohoto klubu, majitelé Liverpoolu, majitelé Chelsea, majitelé Manchesteru City nemají nic společného s fotbalem v téhle zemi. Žádná loajalita k téhle zemi a jejím ligám," přidal Neville, osminásobný vítěz Premier League.