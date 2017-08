Stylový návrat. Rooney dal 200. ligový gól, Everton remizoval na půdě City

před 1 hodinou

Rooney se vrátil do Evertonu po 13 letech v Manchesteru United a zatím valí. Skóroval podruhé v řadě, byť tentokrát svým gólem zajistil "jen" remízu.

Manchester - Kanonýr Wayne Rooney skóroval i ve druhém ligovém utkání po návratu do Evertonu, jeho jubilejní 200. gól v Premier League ale tentokrát vítězství nepřinesl. Liverpoolský celek v dohrávce 2. kola remizoval 1:1 na hřišti fotbalistů Manchesteru City, kteří dokázali vyrovnat i v deseti díky Raheemu Sterlingovi. Třetí tým minulého ročníku tak neprohrál v lize už podesáté za sebou.

Rooney, jenž v létě po 13 letech opustil Manchester United a vrátil se do Evertonu, si v 35. minutě naběhl na přihrávku Dominica Calverta-Lewina a snadno poslal míč do sítě. Navázal na svou trefu z prvního kola proti Stoke, která znamenala těsné vítězství.

Hranici 200 branek pokořil jednatřicetiletý útočník jako druhý hráč v historii po rekordmanovi Alanu Shearerovi, který má na kontě 260 gólů. "Cítil jsem se v klubu dvoustovkařů osamělý. Gratuluji a vítej!" blahopřál Rooneymu na twitteru ještě během zápasu Shearer.

Dlouho se zdálo, že jubilejní trefa by znovu mohla Evertonu stačit k vítězství, zvlášť když těsně před koncem prvního poločasu dostal během tří minut dvě žluté karty domácí Kyle Walker. V závěru utkání však jeden z obránců hostů odvrátil hlavou míč přímo ke Sterlingovi, který ho z voleje napálil do branky. Následně šli do deseti i fotbalisté Evertonu, když byl vyloučen Morgan Schneiderlin, ale skóre už se nezměnilo.