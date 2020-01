Stochův pád. Bývalý slávista prchne z řeckého pekla, na spadnutí je jeho návrat

V pouhou půlroční epizodku se promění angažmá Miroslava Stocha v PAOK Soluň. Slovenský fotbalový reprezentant se v černém dresu s bílými pruhy naposledy představil na začátku listopadu proti Panathinaikosu Atény, jenže už o poločase ho trenér stáhl ze hřiště. Od té doby se nevešel ani na soupisku.

S nadsázkou se dá říct, že v málokterém klubu si stihne pořádně vybalit a už zase štráduje na další angažmá. Kariéra Miroslava Stocha je dynamická stejně jako naturel drobného záložníka. Je mu třicet let a vystřídal už osm týmů, nyní se chystá na devátou štaci.

Nutno ovšem dodat, že jeho životopis košatí řadou hostování. Ve Fenerbahce strávil sedm let, z Istanbulu se ovšem vydal na výpomoc do nizozemského Twente, Al Aínu ve Spojených arabských emirátech, Bursasporu nebo do Soluně. Nejdéle vydržel na místě ve dvou klubech: v Chelsea a ve Slavii, a to dva roky.

Dlouho to vypadalo, že v Edenu konečně našel ideální destinaci. Minimálně v prvním roce svého angažmá. Na trénincích makal, v zápasech pravidelně hrál, střílel důležité góly. Navíc se stal oblíbencem sešívaného publika. "Miňo Stoch, Miňo Stoch," spustily tribuny pokaždé, když vlezl na hřiště.

V listopadu 2018 podepsal lukrativní smlouvu až do léta 2022. "Miroslav Stoch je jedním z nejlepších střelců naší ligy a velkou osobností Slavie. Jsem rád, že jsme prodloužili smlouvu o další tři roky," hlásal tehdy do světa šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Jenže v loňském roce už mu hvězdy na trávník tolik nezářily. Se svými výkony šel dolů, v exponovaných zápasech proti Chelsea, v derby se Spartou nebo proti Plzni dostávali šanci běhavější, atletičtější hráči. A už v červnu proběhla médii nečekaná zpráva: Stoch odchází do řeckého PAOK Soluň, za (v intencích současné Slavie) nijak závratnou částku 38 milionů korun.

"Je to neplánovaný přestup, ale jsou situace, kdy je potřeba vyjít hráči vstříc. Vzal jsem v potaz jeho vážné osobní důvody," vysvětloval Tvrdík. Konkrétním důvodem pak měl být podle některých tvrzení fakt, že Stoch obcházel kouče Trpišovského a na své malé vytížení si stěžoval právě slávistickému šéfovi.

Stoch se do Řecka záhy skutečně vrátil, za Soluň už kopal v sezoně 2013/14. A byl to návrat velkolepý, fanoušci na záložníka s údernou pravačkou nezapomněli.

"Jsem šťastný, že jsem ode dneška součástí PAOK. Když přišla tahle nabídka, ihned jsem si vzpomněl, že jsme tehdy byli kousek od trofejí, ale nakonec jsme nezískali ani jednu. Je pro mě velkou motivací to napravit," vyprávěl laureát Puskásovy ceny za gól roku 2012.

Nadšení fanoušků i samotného Stocha ovšem začalo rychle vyprchávat. Přestože klub proklamoval, že se chce dostat v pohárech daleko, ztroskotal už v předkolech Ligy mistrů i Evropské ligy.

Úchvatné výkony ovšem na hřišti nepodával ani slovenský záložník. Je proto velmi pravděpodobné, že ho PAOK prodá - zvlášť v situaci, kdy Řekům podle tureckého webu Ajansspor.com hrozí postih za porušení rozpočtových pravidel evropské asociace (UEFA).

Zájemců je údajně dost a zmíněný portál už zveřejnil jedno konkrétní jméno: Izmir Göztepe, momentálně desátý tým turecké Süper Lig. Není tajemstvím, že Stoch by se chtěl do Turecka vrátit. Ostatně se svou partnerkou Paulinou Bedžetiovou pravidelně navštěvují Istanbul několikrát do roka.