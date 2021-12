Sporná penalta? Coufal zastání u Moyese nenašel. Měl to zahrát lépe, řekl trenér

Na utkání s Arsenalem rozhodně nebude v dobrém vzpomínat český obránce Vladimír Coufal. Spolehlivý pravý bek fotbalového West Hamu si vybral po dobrých výkonech slabší chvíle. Nachomýtl se k první brance Gunners, zavinil penaltu a za druhou žlutou mířil předčasně do sprch. Zatímco fanoušci poukazovali na přísný verdikt sudího, trenér David Moyes nečekaně kritizoval právě Coufala.

Kladiváři v přímém souboji o čtvrté místo podlehli Arsenalu 0:2. West Hamu se dařilo držet nerozhodný stav jen do úvodu druhé půle. Ve 48. minutě pláchl po levé straně Gabriel Martinelli a zakončil na vzdálenější tyč. Jeho náběh z křídla nestihl zachytit Vladimír Coufal a brazilský rychlík měl v závěru dost prostoru pro přesné zakončení.

"Předvedli jsme několik opravdu slabých momentů, které vedly ke gólům. V obou situacích jsme špatně bránili. To pro mě bylo ve druhém poločase největší zklamání," komentoval Moyes.

Diskutovaná penalta

Za stavu 0:1 hodně emocí vzbudil zákrok Vladimíra Coufala ze 67. minuty. Na kraji pokutového území šel do prudkého skluzu, zasáhl míč, a pak také nohy útočníka Arsenalu Alexe Lacazettea. Rozhodčí utkání Anthony Taylor nařídil penaltu a českého obránce po druhé žluté vyloučil.

"West Ham doplatil na špatný výrok rozhodčího ve druhém zápase v řadě. Tentokrát po zákroku Coufala na Lacazettea, kdy český obránce čistě získal míč a následně jen lehce zavadil o útočníka. Tento dotek zdaleka neměl intenzitu na to, aby z toho mohla být penalta a druhá žlutá karta," komentoval zákrok server Football.London.

Novináře právě tento moment zápasu po utkání zajímal nejvíce. Jenže Coufal u trenéra Davida Moyese zastání nenašel. Podle toho si měl v dané situaci počínat lépe. "Dostal se k míči jako první, ale měl po něm jít víc," komentoval kouč.

"Podle mě jej měl buď špičkami vypíchnout pryč, nebo jej zajistit zezadu nohou a zblokovat. Jenže tím jak to načasoval trefil vršek míče a pokračoval ve skluzu. Proto si myslím, že to tak rozhodčí odpískal," vracel se k Coufalově druhé žluté trenér David Moyes.

Coufal hasil slibnou šanci Arsenalu, která vznikla po sérii chyb v obraně. "Pokazili jsme to, tam se ta situace neměla dostat, předvedli jsme hroznou hlavičku, ale myslím si, že Vladimír to mohl zahrát lépe," stál si za svým Moyes. "Bylo to rozhodnutí rozhodčího, ale dali jsme mu možnost penaltu písknout," dodal.

Sám faulovaný Alexandre Lacazette penaltu neproměnil díky skvělému zákroku Fabianského. "Nastartovalo nás to, penaltu chytil výborně. Pak nás ale srazil hloupý druhý gól," mrzelo Moyese.

Obranu kosí zranění

Coufal v poslední dvacetiminutovce svému týmu chyběl, v deseti kladiváři nemohli vyvinout tak účinný tlak, jaký by potřebovali.

West Hamu v závěru podzimní části chybí v obraně několik důležitých hráčů. Kvůli zraněním jsou mimo stopeři Angelo Ogbonna a Kurt Zouma, proti Arsenalu nemohl hrát ani levý bek Aaron Cresswell.

Moyes do ztrát klíčových hráčů započítal i mladého Bena Johnsona, který v některých podzimních zápasech nastupoval právě místo Vladimíra Coufala a spekulovalo se, že jej může vytlačit ze základní sestavy.

"Chybí nám tři ze čtyř obránců. Vlastně pokud bychom započítali i Johnsona, tak čtyři. Myslím, že dnes by všichni čtyři mohli nastoupit v základní sestavě," nechal se slyšet Moyes. Jeho prohlášení může být pro bývalého obránce Slavie zdviženým prstem.

Naopak spoustu pochval přistálo po prohraném zápase na účet Craiga Dawsona. Urostlý stoper dokázal skvěle čistit prostor před Fabianským a držet tým ve hře. Byl u prvního gólu Arsenalu, ale ten je připisován spíše jeho českému parťákovi. "Coufal mu tady nepomohl, nechal útočníka dostat se dopředu, kde si naběhl do prostoru a snadno zakončil," všiml si Tom Clarke z Football.London.

Dawsona vytáhl Moyes z druholigového Watfordu v minulé sezoně na hostování v době, kdy měl West Ham na pozici stoperů nedostatek zdravých hráčů. Nyní jednatřicetiletý zkušený obránce se osvědčil jako spolehlivá pojistka v obraně a loni přidal i tři ligové góly. Opět se ukázal Moyesův skvělý výběr na přestupovém poli.

Další utkání čeká West Ham už v sobotu doma proti poslednímu Norwichi. Hammers budou chtít v utkání vylepšit nepříznivou sérii táhnoucí se od listopadové reprezentační pauzy, kdy ze šesti zápasů zvítězili v jediném. Nad utkáním ovšem kvůli nákaze covidu v hostujícím týmu visí otazník.