Spasí Jesus Krále? Český záložník by mohl hrát za Fenerbahce Istanbul

Záložník české fotbalové reprezentace Alex Král bude v letním přestupovém okně shánět nové angažmá. Nebude to asi jednoduchá práce. V anglickém West Hamu se neprosadil, návrat do Spartaku Moskva je i politicky hodně choulostivý. Spasit by ho mohl portugalský trenér Jorge Jesus, který převzal Fenerbahce Istanbul.

Doplnění českého tria v londýnském klubu West Ham United se nepovedlo. Tomáš Souček a Vladimír Coufal si vydobyli pevnou pozici, třetí do party Alex Král se neprosadil. Během ročního hostování ze Spartaku Moskva si v Premier League zapsal jedinou minutu. "Alex musí odejít jako jeden z nejhorších příchodů, které kdy West Ham United udělal. Má opci na jeho nákup za 17 milionů liber, ale to se zjevně nestane. Když vezmeme v potaz Moyesův nedostatek možností ve středu pole, říká nám to o Královi vše," připomněl fanouškovský web Hammers News, že kudrnatý Čech nehrál, přestože v záloze "Kladiváři" zrovna na výběr moc neměli. Čtyřiadvacetiletý Král by se měl vrátit do Spartaku Moskva, kde má smlouvu až do června 2024. Vysvobodit ho však může portugalský trenér Jorge Jesus, který 2. června podepsal roční kontrakt se slavným tureckým Fenerbahce Istanbul. Na lavičce vystřídal krajana Vítora Pereiru, jenž převzal brazilský Corinthians Sao Paulo. Nový kouč rekordmana v počtu mistrovských titulů turecké ligy (28), který skončil v uplynulém ročníku na druhém místě za Trabzonsporem a zajistil si kvalifikaci v Lize mistrů, o rodáka z Košic údajně stojí. "Jestliže Jorge Jesus skutečně Krále chce, tak majitel Ali Koc mu ho koupí," sděluje hráčský agent Gökman Kore, znalec tureckého prostředí, jenž má k českému fotbalu osobitý vztah, neboť hrával za Brno či Drnovice. Turecký byznysmen v oboru bankovnictví Koc, který studoval na prestižních univerzitách v USA, klub vlastní od roku 2018 a chce ho znovu dostat na vrchol i v evropském měřítku. Vyhlédnutý portugalský odborník má mít při posilách volnou ruku, což by mohlo být pro Krále skoro spásou. O Krále má však údajně zájem i německý klub RB Lipsko. Italský trenér Domenico Tedesco zná českého reprezentanta ze společného působení ve Spartaku Moskva a hodil by se mu jako náhrada za Konrada Laimera, kterého lanaří šampion Bayern Mnichov.